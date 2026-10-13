HCR | Le Maroc plaide pour les solutions durables pour les camps de Tindouf et appelle à leur démantèlement

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Bénéficiant d’un soutien large et significatif de la majorité des membres du Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Maroc a appelé, mardi à Genève, le leadership de l’organisation et les États bailleurs de fonds à recentrer leurs efforts sur le financement de solutions durables pour les populations des camps de Tindouf, en privilégiant le rapatriement librement consenti, l’intégration dans le pays hôte ou la relocalisation dans des pays tiers, sur la base des choix libres et volontaires des populations concernées.

Cet appel a été lancé par l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Omar Zniber, lors du débat général de la 77e session annuelle du Comité exécutif du HCR (ExCom), où il a réaffirmé le soutien du Royaume à l’approche réformatrice du Haut-Commissaire, Barham Salih, axée sur les solutions durables comme levier principal de l’action humanitaire.

“Le monde ne peut plus supporter des situations de réfugiés qui se prolongent sur plusieurs décennies”, a-t-il déclaré, notant que ces crises engendrent “des conditions humaines inacceptables” et condamnent des générations entières à “vivre dans un statut d’attente, sans horizon et souvent dans une extrême vulnérabilité”.

A cet égard, il a cité le cas des camps de Tindouf, en Algérie, qui, “malgré des milliards de dollars dépensés, continuent d’afficher les taux les plus alarmants de malnutrition, de vulnérabilité et de détournement de l’aide, comme le décrivent les rapports même des Nations Unies et plus particulièrement du HCR, comme ceux d’autres institutions ayant documenté ces dépassements”.

Ces camps entrent cette année dans leur sixième décennie, ce qui en fait la situation la plus ancienne dont est saisi le HCR, selon l’ambassadeur qui y voit une “instrumentalisation politique sans lien avec les buts humanitaires du HCR”.

Il a ainsi rappelé que le Haut-Commissaire avait alerté, le 25 septembre dernier, le Conseil de sécurité de l’ONU sur la dégradation des conditions de vie dans les camps de Tindouf et qualifié la situation d’“intenable, insoutenable, et profondément, inhumaine”.

Il a aussi évoqué une lettre datée du 2 septembre 2026, adressée aux parties concernées par le Haut-Commissaire, l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies et le Représentant permanent des États-Unis auprès de l’ONU à New York, appelant à la mise en œuvre sans délai de solutions durables pour les populations des camps. Cette missive, a-t-il estimé, “détermine désormais la position que les Nations Unies dans leur globalité veulent mettre en œuvre à l’endroit des populations des camps de Tindouf, leur offrant une alternative et un futur meilleur”.

Dans ce cadre, le diplomate marocain a souligné qu’il devenait d’une “urgence absolue” de mettre en œuvre des solutions durables pour les camps de Tindouf, une mise en œuvre désormais ouverte et possible grâce à la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre 2025, qui définit la voie et les moyens de mettre un terme au différend politique régional sur la question du Sahara par l’application de l’autonomie.

Il a rappelé, à ce propos, l’appel sincère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux populations des camps de Tindouf à saisir “cette occasion historique pour retrouver les leurs”, le Souverain ayant réaffirmé que “les Marocains étant tous égaux, il n’y a pas de différence entre les personnes rentrées des camps de Tindouf et leurs frères installés dans le reste du territoire national”.

“L’horizon pour la mise en œuvre des trois solutions durables étant clairement défini, il revient désormais à ceux responsables de cette situation, qui n’a que trop duré, de s’inscrire avec sérieux et bonne foi dans ce processus”, a-t-il soutenu.

L’ambassadeur a également fait état de consultations menées par la délégation marocaine à Genève auprès de la quasi-totalité des membres du Comité exécutif, indiquant avoir recueilli des “soutiens prononcés par des écrits officiels d’un nombre significatif” parmi eux, en faveur de solutions durables dans les camps, dans un cadre libre et volontaire et conformément aux principes du HCR.

Il a, en outre, ajouté que la majorité des États donateurs, parmi les principaux contributeurs au budget du Haut-Commissariat, “se déclaraient prêts à financer la mise en œuvre de ces solutions”.

“L’assistance ne doit pas financer la permanence du statut du réfugié mais les solutions qu’elle lui apporte”, a-t-il conclu.

LR/MAP