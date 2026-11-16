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La rencontre entre les générations est au cœur du Festival International du Film de Marrakech, où le cinéma se partage avec une spontanéité et une chaleur qui donnent à cette manifestation son caractère si particulier, a affirmé Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival.

Dans un éditorial publié sur le portail du Festival à l’occasion de sa 23e édition, prévue du 20 au 28 novembre, SAR le Prince Moulay Rachid a souligné qu' »il y a peu d’endroits où un cinéaste présentant son premier film peut croiser, le même jour, les artistes qui lui ont donné envie de faire du cinéma. À Marrakech, ces rencontres ne sont pas une parenthèse : elles sont au cœur du Festival. Elles réunissent ceux qui ont marqué l’histoire du septième art et ceux qui commencent à l’écrire, dans un même élan de curiosité et de découverte ».

Cette 23e édition, a précisé Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, rendra hommage à trois artistes aux parcours remarquables : Younès Mégri, dont les chansons et les rôles ont accompagné plusieurs générations de Marocains ; Jeff Goldblum, acteur à la présence inimitable, dont la fantaisie a donné vie à des personnages devenus cultes ; et John Turturro, comédien et réalisateur dont l’audace et la liberté ont nourri une œuvre profondément personnelle.

Dans ce sens, SAR le Prince Moulay Rachid a relevé que cette rencontre entre les générations prend tout son sens dans la Compétition, où des cinéastes présentant leur premier ou deuxième long métrage voient leurs œuvres soumises au regard de jurys parmi les plus prestigieux du cinéma mondial.

« Cette année, Marion Cotillard, actrice d’une rare intensité, dont les choix artistiques témoignent d’une exigence et d’une curiosité constantes, présidera le Jury. Pour ces nouveaux talents, c’est une occasion exceptionnelle de faire découvrir leur travail et de confronter leur regard à celui d’artistes accomplis », a ajouté Son Altesse Royale.

Par ailleurs, SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, a assuré que « notre engagement ne s’arrête pas à la découverte des talents. Avec les Ateliers de l’Atlas et l’ensemble des Atlas Programs, le Festival accompagne une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains, du développement de leurs projets jusqu’à la diffusion de leurs films », notant que douze œuvres passées par les Ateliers figurent cette année dans la Sélection officielle, une réussite qui illustre concrètement le chemin parcouru.

« Cette proximité entre les générations se prolonge dans les Conversations et dans les salles, au contact d’un public dont la curiosité et la fidélité ne se sont jamais démenties. À Marrakech, le cinéma se partage avec une spontanéité et une chaleur qui donnent au Festival son caractère si particulier », a indiqué Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, souhaitant que « cette 23e édition soit à l’image de cet esprit : vivante, généreuse et riche de ces découvertes et de ces rencontres qui font toute la beauté du cinéma ».

LR/MAP