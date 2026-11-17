Sahara marocain | L’ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU appelle le polisario à respecter pleinement le cessez-le-feu

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L’ambassadeur Représentant Permanent des États-Unis auprès des Nations Unies, M. Mike Waltz, a appelé le « polisario » à « respecter pleinement le cessez-le-feu et à faire preuve d’un engagement en faveur de la paix ».

« L’heure est au calme et à la lucidité. C’est le moment de relancer la diplomatie et de laisser la raison l’emporter », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre, mardi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

M. Waltz a relevé qu’il existe « une véritable occasion » pour parvenir à résoudre ce conflit vieux de 50 ans, « une fois pour toutes ».

Et de poursuivre qu’ »une reprise des hostilités ne ferait qu’aggraver les souffrances, creuser les divisions et condamner une nouvelle génération au conflit et à des pertes inutiles ».

Dans ce contexte, le diplomate américain a salué « la retenue dont le Maroc fait preuve de manière constante, ainsi que son engagement résolu en faveur du maintien du cessez-le-feu ».

Enfin, M. Waltz a réaffirmé la détermination des États-Unis à « œuvrer en faveur de la paix partout dans le monde et dans la région », soulignant que son pays « continuera de travailler » avec les parties et, « le cas échéant, avec l’ONU, en vue de parvenir à un règlement durable ».

LR/MAP