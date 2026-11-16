Le Maroc renforce son engagement pour former les futures femmes leaders dans la cybersécurité (DG de la DGSSI)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc est disposé à poursuivre son engagement aux côtés de ses partenaires africains et internationaux pour contribuer à la formation des futures générations de femmes leaders dans le domaine de la cybersécurité, a affirmé, lundi à Rabat, le Directeur général de la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), le Général de Brigade, Abdellah Boutrig.

S’exprimant à l’ouverture de la semaine « ECOWAS Women in Cybersecurity », organisée du 16 au 20 novembre, le Général de Brigade Boutrig a souligné l’importance de cette initiative régionale qui vise à renforcer le leadership féminin et les compétences africaines dans un domaine devenu stratégique pour la souveraineté et le développement des États du continent.

A cet égard, il a indiqué que cette ambition s’inscrit dans le droit fil de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui accorde une attention particulière à la valorisation des compétences africaines et au renforcement du rôle des femmes dans le développement de l’Afrique.

Il a rappelé le discours adressé par le Souverain, le 27 septembre 2018, aux participantes à la 2e édition du sommet annuel de l’Initiative « Women in Africa » tenue à Marrakech et dans lequel Sa Majesté le Roi avait souligné le rôle essentiel des femmes africaines dans la construction d’une Afrique forte, unie et confiante.

Cette Vision Royale, a-t-il poursuivi, trouve une résonance particulière dans l’initiative qui réunit aujourd’hui à Rabat des professionnelles africaines de la cybersécurité, dont l’ambition est de préparer une nouvelle génération de femmes à exercer des responsabilités dans ce secteur stratégique.

Le Général de Brigade Boutrig a, dans ce sens, mis en avant la pertinence de cette démarche, qui répond à un besoin réel du continent africain de disposer de compétences capables d’assumer des responsabilités croissantes en matière de cybersécurité.

Évoquant l’expérience du Réseau africain des autorités de cybersécurité (ANCA), dont il assure la vice-présidence, il a fait observer que les différentes rencontres organisées entre les autorités africaines chargées de la cybersécurité ont régulièrement fait ressortir une représentation relativement faible des femmes.

Face à cette situation, il a insisté sur l’impératif de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de femmes leaders africaines dans le domaine de la cybersécurité, en leur offrant davantage d’opportunités d’accéder aux responsabilités, de valoriser leurs compétences et de contribuer pleinement à la définition et à la mise en œuvre des politiques nationales dans ce domaine.

Il a également souligné que l’accès des femmes aux postes de responsabilité constitue, au-delà de l’égalité des chances, un facteur de qualité de la gouvernance, de diversité des approches et de renforcement de la performance des institutions.

Dans ce sens, il a estimé que le continent africain ne pouvait se permettre de laisser une partie importante de ses talents en marge des responsabilités stratégiques et opérationnelles, particulièrement dans un secteur où les menaces évoluent constamment et où les compétences sont fortement recherchées.

Le Général de Brigade Boutrig a, par ailleurs, insisté sur l’importance d’inscrire l’initiative « ECOWAS Women in Cybersecurity » dans une dynamique durable, à même de favoriser l’émergence d’un véritable vivier de futures responsables africaines capables de diriger des équipes techniques, de piloter des centres opérationnels de sécurité, de conduire des projets nationaux et de représenter leurs pays dans les instances régionales et internationales.

Portée par la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Smart Africa/SADA et la Banque mondiale, en partenariat avec la DGSSI, cette initiative réunit une quarantaine de professionnelles africaines de haut niveau, issues de 17 pays du continent, rejointes par des représentantes marocaines.

LR/MAP