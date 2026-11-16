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Le Délégué interministériel aux droits de l’Homme, Mohamed El Habib Belkouch, a affirmé, lundi à Rabat, que la Délégation veille à établir une relation de coopération constructive avec les mécanismes onusiens, conformément aux choix du Royaume et à ses engagements internationaux.

S’exprimant lors d’une rencontre de concertation avec les associations de la société civile, organisée par la Délégation sur l’élaboration de trois rapports nationaux dans le domaine des droits de l’Homme, M. Belkouch a souligné qu’en présentant ces trois rapports avant la fin de l’année en cours, le Royaume aura honoré ses engagements envers les organes conventionnels, conformément au calendrier qui lui a été fixé.

Ces rapports portent sur les engagements du Maroc au titre des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, a-t-il ajouté, notant qu’il s’agit du septième rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du cinquième rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que du rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Cette rencontre constitue un parachèvement du processus de concertation lancé par la Délégation mi-avril avec la participation des des départements gouvernementaux, dans le but de mobiliser les différentes institutions conformément aux principes d’orientation onusiens ayant trait à ce sujet, a-t-il poursuivi.

Dans ce sens, M. Belkouch a estimé que la concertation avec les représentants de la société civile constitue une étape importante dans ce processus, relevant que les rapports sont en cours d’achèvement avec l’intégration des contributions des départements gouvernementaux et des institutions législatives, ainsi que des remarques et des évaluations de la société civile.

Cette rencontre constitue ainsi une occasion d’élargir le cercle de concertation en impliquant les associations qui ont accumulé une expérience dans le domaines des droits de l’Homme, notamment celles qui ont déjà interagi avec les organes conventionnels et les mécanismes onusiens et qui ont soumis des remarques et des rapports concernant les différentes questions liées aux droits de l’Homme auprès de ces instances, a-t-il relevé.

Il a, à cet égard, ajouté que la société civile peut enrichir les rapports gouvernementaux grâce à son action sur le terrain et son accompagnement des différents changement et sa mise en lumière des obstacles et défis en matière de la mise en place des des droits et libertés.

Après avoir salué le rôle des associations dans la promotion et la protection des droits de l’Homme, leurs initiatives de plaidoyer, leur contribution au suivi de la situation des droits et libertés et leur interaction régulière avec les mécanismes onusiens et régionaux, M. Belkouch a qualifié la société civile de partenaire à part entière dans la réflexion, l’évaluation et la formulation de propositions, ainsi que d’acteur essentiel de la promotion des droits de l’Homme.

Par ailleurs, il a mis l’accent sur la nécessité de renforcer les capacités de proposition des organisations de la société civile, en tenant compte des engagements internationaux et en mobilisant les outils et approches appropriés.

La Délégation ambitionne de consolider sa coopération avec la société civile et de favoriser sa contribution active à l’évolution de l’agenda des droits de l’Homme aux niveaux national, régional et international, a-t-il enchainé, insistant sur l’importance de renforcer le rôle des acteurs associatifs dans l’accompagnement des enjeux nationaux, afin de faire des droits de l’Homme un pilier fondamental du développement démocratique et de l’édification d’une société respectueuse de la dignité humaine.

Pour leur part, plusieurs acteurs associatifs participant à cette rencontre de concertation ont affirmé que leur implication dans l’élaboration de ces rapports reflète la valeur du travail de ces organisations et l’importance du point de vue de la société civile concernant les mécanismes onusiens relatifs aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Elle constitue également une occasion de présenter les thématiques et les axes couverts par ces rapports, qui sont encore en cours l’élaboration, et d’échanger au sujet des questions identifiées par les comités compétents, de manière à garantir le renforcement de la concertation et l’amélioration de la méthodologie d’interaction avec les mécanismes onusiens concernés.

LR/MAP