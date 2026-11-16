Des professionnelles africaines de la cybersécurité réunies autour des enjeux de leadership et de coopération

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Les travaux de l’initiative « ECOWAS Women in Cybersecurity », dédiée au renforcement des compétences et du leadership féminin dans le domaine de la cybersécurité en Afrique, ont été ouverts, lundi à Rabat, avec la participation d’une quarantaine de professionnelles africaines de haut niveau, issues de 17 pays.

Portée par la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Smart Africa et la Banque mondiale, en partenariat avec la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), cette initiative, qui se poursuit jusqu’au 20 novembre, vise à renforcer les capacités techniques des participantes et à favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de femmes leaders africaines dans ce secteur stratégique.

S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, le Directeur général de la DGSSI et vice-président du Réseau africain des autorités de cybersécurité (ANCA), le Général de Brigade, Abdellah Boutrig, a réaffirmé la disposition du Maroc à poursuivre son engagement aux côtés de ses partenaires africains et internationaux pour accompagner cette dynamique et contribuer à la formation des futures générations de femmes leaders dans le domaine de la cybersécurité.

Il a souligné que cette ambition s’inscrit dans le droit fil de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui accorde une attention particulière à la valorisation des compétences africaines et au renforcement du rôle des femmes dans le développement du continent.

Il a, dans ce sens, insisté sur la nécessité de favoriser l’accès des femmes africaines aux responsabilités stratégiques et opérationnelles ainsi que dans l’élaboration des politiques nationales de cybersécurité.

Pour sa part, Olagunju Folake Farida, directrice de l’économie numérique et des postes de la CEDEAO, a assuré que la CEDEAO a fait de la cybersécurité une priorité absolue à travers ses cadres de référence, ses instruments juridiques et ses mécanismes de coopération conçus pour renforcer la confiance mutuelle et la sécurité au sein de l’espace numérique commun.

Elle a, également, indiqué que la cybersécurité n’est pas uniquement l’affaire des spécialistes techniques. C’est une question de gouvernance, de résilience économique et de confiance publique, rappelant que les cyber incidents perturbent les services publics et sapent la confiance en les transactions numériques, interrompent les activités des entreprises et compromettent les systèmes critiques dont les citoyens dépendent chaque jour.

Cependant, a-t-elle fait remarquer, les politiques à elles seules ne sécurisent pas les systèmes d’où l’impératif d’une action collective pour anticiper les risques, protéger les actifs critiques et répondre efficacement à chaque menace.

De son côté, la représentante de Smart Africa, Mare Aretha, a salué l’engagement du Royaume du Maroc et de la DGSSI pour l’accueil de cette rencontre, mettant en avant l’importance de la coopération entre les institutions africaines pour renforcer les compétences en cybersécurité.

Elle a affirmé que les formations dispensées dans le cadre de la Smart Africa Digital Academy, avec l’appui de la Banque mondiale, doivent se traduire par des actions concrètes au sein des institutions d’origine des participantes.

À cet égard, elle a invité les participantes à partager leurs expériences, à développer leurs réseaux professionnels et à élaborer des plans d’action, tout en s’engageant dans le mentorat de jeunes femmes souhaitant évoluer dans ce domaine.

Elle a relevé que la réussite de cette initiative ne devrait pas être mesurée uniquement par le nombre de personnes formées, mais également par leur capacité à gérer les incidents de cybersécurité et à accompagner d’autres femmes dans leur parcours professionnel.

Les travaux de cette rencontre porteront notamment sur la gouvernance et le fonctionnement des équipes nationales de réponse aux incidents informatiques (CERT/CSIRT), la protection des infrastructures critiques, la gestion des crises cyber, la cybercriminalité, l’intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité et le partage régional de renseignements sur les menaces. Une place importante sera également accordée à la coopération entre les secteurs public et privé, ainsi qu’à la coordination entre les acteurs nationaux et régionaux.

Ils seront marqués par le lancement du réseau « ECOWAS Women in Cybersecurity », qui s’appuiera notamment sur des dispositifs de mentorat et une plateforme de partage de connaissances.

LR/MAP