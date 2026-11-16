Arusha | Le Maroc plaide pour une action du CPS de l’UA fondée sur le nexus paix-sécurité-développement

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Le Maroc a plaidé, lundi à Arusha en Tanzanie, pour une action du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) fondée sur le nexus paix-sécurité-développement.

Intervenant lors de la 18ème retraite du Conseil sur ses méthodes de travail, organisée les 16 et 17 novembre, l’ambassadeur Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Union Africaine et de la CEA, M. Mohamed Arrouchi a souligné la nécessité de dépasser les seuls aspects techniques des méthodes de travail pour développer des réponses proprement africaines aux conflits.

Il a appelé à faire évoluer les approches pour mieux traiter les causes sous-jacentes des crises et répondre aux aspirations des populations africaines en matière de développement, d’éducation et d’emploi.

Le diplomate a mis l’accent sur la priorité à accorder à la prévention, en renforçant le recours à la médiation et à la réconciliation, tout en soulignant l’importance de mobiliser les efforts et les moyens nécessaires pour intervenir avant l’éclatement des conflits et prévenir leur aggravation.

Il a également plaidé pour placer le nexus paix-sécurité-développement, consacré par la Déclaration de Tanger, au centre de l’approche du CPS.

Il a relevé, à cet égard, que les efforts en faveur de la paix doivent s’accompagner de réponses aux besoins de développement, afin d’agir sur les causes des crises et d’améliorer les conditions de vie des populations.

S’agissant des décisions du Conseil, il a souligné la nécessité de rester réaliste au regard des moyens disponibles, tout en mobilisant les ressources nécessaires à leur mise en œuvre, notamment à travers le Fonds pour la paix de l’UA.

Cette retraite est consacrée à l’examen des méthodes de travail du CPS afin de renforcer son efficacité dans l’exercice de son mandat.

Les discussions portent notamment sur la rationalisation de ses programmes de travail, le suivi de ses décisions et ses interactions avec les autres organes de l’UA et les instances internationales.

LR/MAP