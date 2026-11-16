ICCAT | Le Maroc réaffirme son engagement en faveur de la préservation des ressources halieutiques

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Le ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, chargé de la Pêche maritime, Ahmed Mehdi Mezouari, a réaffirmé, lundi à Vilamoura, dans le sud du Portugal, l’engagement du Maroc à « assumer pleinement sa part de responsabilité dans l’effort collectif visant à préserver nos ressources marines », soulignant l’attachement du Royaume à une répartition équitable du total admissible des captures (TAC), tenant compte des droits des pays en développement et des impératifs de durabilité.

Intervenant lors de la 25e réunion extraordinaire de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT), qui se tient du 16 au 23 novembre à Vilamoura, le ministre a indiqué que le Maroc entend contribuer, au cours de cette session, à l’élaboration de solutions, à l’exercice de ses responsabilités et à la réalisation de consensus permettant de faire avancer les travaux de la Commission.

Il a souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fait de la préservation des ressources marines et du développement d’une économie bleue durable et inclusive une priorité nationale.

La véritable valeur des richesses maritimes réside dans la capacité à les transmettre aux générations futures, a-t-il relevé, estimant que la durabilité constitue une responsabilité directe envers les marins, les communautés côtières et les générations à venir, mais également une condition essentielle de la sécurité alimentaire.

M. Mezouari a, dans ce sens, mis en avant la détermination du Royaume à poursuivre ses efforts de préservation des ressources, de renforcement du suivi scientifique et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Il a également affirmé la disposition du Maroc à assumer les décisions difficiles que pourrait exiger la protection des ressources halieutiques, dès lors qu’elles reposent sur des bases scientifiques, répondent aux principes d’équité et font l’objet d’un respect collectif.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de renforcer les capacités d’observation et de compréhension des écosystèmes marins, le partage des données, la formation ainsi que les capacités scientifiques des pays en développement, dans un contexte marqué par les mutations des écosystèmes et les effets du changement climatique.

Il a souligné, à cet égard, l’importance particulière accordée par le Maroc à la coopération Sud-Sud et à l’accompagnement de ses partenaires africains, dans l’esprit de la vision Royale pour l’Atlantique.

S’agissant du thon albacore, le ministre a fait part de la disposition du Maroc à contribuer aux efforts collectifs visant à reconstituer les stocks, dans le prolongement de son engagement en faveur de la préservation du thon rouge et du thon obèse.

Il a également plaidé pour l’élaboration d’un consensus autour d’une répartition équitable du total admissible des captures, prenant en considération le droit des pays en développement à développer leurs pêcheries et à y soutenir des emplois stables, dans le respect des exigences de durabilité.

Concernant l’espadon de la Méditerranée, M. Mezouari a réaffirmé le soutien du Maroc à l’élaboration d’une démarche d’évaluation des stratégies de gestion fondée sur les données scientifiques et tenant compte des réalités des pêcheries concernées, tout en défendant une répartition équilibrée et équitable des quotas de pêche.

Cette approche s’applique également à la lutte contre la pêche illicite, a-t-il poursuivi, soulignant la nécessité de protéger les opérateurs respectueux de la réglementation contre les pratiques de ceux qui la contournent.

Le ministre a, en outre, mis l’accent sur la poursuite des efforts du Maroc en faveur de la préservation de la biodiversité marine, à travers la protection des espèces vulnérables et le renforcement de leur suivi scientifique, rappelant que la santé des stocks halieutiques est étroitement liée à celle des écosystèmes marins.

En conclusion, il a indiqué que la délégation marocaine prend part aux travaux de cette session avec une « volonté ferme d’aboutir à des résultats » et de contribuer au rapprochement des points de vue ainsi qu’à la recherche de solutions opérationnelles.

« La mer nous rassemble et sa préservation est une responsabilité qui nous incombe à tous », a-t-il conclu.

LR/MAP