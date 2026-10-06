Le PPS confie à son bureau politique la gestion des consultations pour la formation du gouvernement

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Le Comité central du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a mandaté, à l’unanimité, le bureau politique du parti afin de gérer la prochaine étape relative aux consultations en vue de former le gouvernement.

La décision du Comité central a été prise lors de la session extraordinaire tenue mardi au siège du parti, après délibérations de ses membres et suite à une requête présentée par le Secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah, concernant le mandat à donner au bureau politique afin de gérer la prochaine étape.

Dans ce sens, le Comité central fait savoir que la participation du parti au nouvel exécutif « est conditionnée par l’existence de conditions politiques et de programmes clairs, à même de lui permettre de contribuer de manière effective à la gestion de la prochaine étape et à la mise en œuvre de ses priorités nationales, notamment dans les domaines de la promotion des conditions socio-économiques et de la consolidation du choix démocratique ».

Dans une allocution à cette occasion, M. Benabdallah a indiqué que les consultations menées par le parti avec la Cheffe du gouvernement nommée, Fatima Ezzahra El Mansouri, ont fait ressortir une « grande convergence » avec plusieurs visions défendues par le PPS, reflétant une volonté commune d’édifier une nouvelle dynamique réformatrice capable de relever les défis politiques, économiques et sociaux qui s’imposent.

« Le positionnement du PPS reste tributaire de l’existence d’engagements clairs et de garanties réelles portant sur plusieurs défis majeurs », a-t-il affirmé, soulignant la nécessité impérieuse de disposer d’un Parlement et d’un gouvernement à la hauteur des enjeux de la phase actuelle, ainsi que d’une classe politique en mesure de tirer les enseignements des élections législatives et d’être à l’écoute des attentes de la société en ouvrant des perspectives d’espoir à travers des réalisations tangibles.

Le Secrétaire général du PPS a également mis l’accent sur la priorité accordée aux dossiers économiques et sociaux, aux questions de la jeunesse et de l’emploi, ainsi qu’à la lutte contre l’inflation et la cherté de la vie.

LR/MAP