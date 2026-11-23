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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, lundi à Rabat, la ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Mme Alice N’Diaye, en prélude de la 2e session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Madagascar.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont salué la qualité des relations historiques unissant les deux pays, rappelant l’impact certain et tangible de la visite effectuée, en 2016, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Madagascar, et qui a permis de consolider et de dynamiser davantage la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, contribuant à la consolidation des acquis en développement durable dans ce pays ami.

Se félicitant de l’ouverture, en novembre 2024, de l’ambassade de la République de Madagascar à Rabat, les deux ministres ont réaffirmé la volonté commune de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales et à la coopération multisectorielle, en perspective de hisser le partenariat entre les deux pays à des niveaux plus élevés.

La Commission Mixte de Coopération maroco-malagasy a permis d’enrichir et de diversifier davantage le cadre juridique régissant la coopération bilatérale entre le Maroc et Madagascar.

En effet, au terme des travaux de cette Commission mixte, 9 accords de coopération ont été signés, couvrant plusieurs domaines, notamment l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, la coopération commerciale, la jeunesse, la coopération industrielle, l’octroi de bourses académiques, les stages et le partage d’expertise, la formation professionnelle, l’équipement, l’agriculture, le tourisme et l’artisanat, et l’économie sociale et solidaire.

La 2e session de la Commission mixte a, par ailleurs, permis d’arrêter une série d’actions de coopération dans des secteurs porteurs et à fort potentiel pour les deux pays, notamment le commerce, l’industrie, l’agriculture, la pêche maritime, l’énergie et les mines, l’électricité et l’efficacité énergétique, l’eau et la météorologie, le dessalement et la réutilisation des eaux usées, les infrastructures et les transports, le numérique et la coopération en intelligence artificielle.

Outre le renforcement des capacités de formateurs et de personnel d’encadrement, le Maroc a décidé d’élever, à compter de la prochaine rentrée universitaire, le quota de bourses en matière de coopération académique, de 90 à 200 places pédagogiques, au profit de jeunes stagiaires malgaches en formation initiale et formation professionnelle, tout en adaptant ces offres de formation aux besoins de Madagascar, pour contribuer à son développement socio-économique.

La ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar effectue, ce lundi, une visite de travail à Rabat, où elle co-préside avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, les travaux de la 2e session de la Commission mixte de coopération Maroc-Madagascar.

LR/MAP