Sahara | Des pays d’Amérique latine et des Caraïbes réitèrent à l’ONU leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

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Plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes, intervenant lundi lors d’un débat de l’Assemblée générale sur l’usage du droit de véto, ont renouvelé leur soutien ferme à l’initiative marocaine d’autonomie et à la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Intervenant à cette occasion, le représentant du Paraguay a réaffirmé la nécessité d’avancer vers une solution pacifique et durable à la question du Sahara marocain, fondée sur une proposition sérieuse, crédible et réaliste.

La République du Paraguay, a-t-il dit, estime que « cette solution doit reposer sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, ainsi que sur la reconnaissance des efforts déployés par ce pays pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable ».

Dans ce contexte, le représentant du Paraguay a réitéré « le soutien [de son pays] au Maroc et à son initiative de négociation d’un statut d’autonomie pour la région, en vue de parvenir à un règlement pacifique, juste et durable de cette question ».

Le Paraguay considère cette initiative « comme une proposition sérieuse et crédible, susceptible de conduire à une solution pacifique », a souligné le diplomate.

De son côté, le représentant de la République Dominicaine a réaffirmé le soutien de son pays « à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc », ajoutant que la République Dominicaine soutient les efforts du Royaume en faveur d’une « issue pacifique à cette situation régionale ».

« Le plan d’autonomie proposé par le Maroc constitue la seule solution au différend du Sahara », a-t-il affirmé, se félicitant, à cet égard, « du large soutien international que l’initiative marocaine a engrangée ».

Prenant la parole, Antigua-et-Barbuda s’est dit convaincu que le « plan d’autonomie du Maroc offre une base pratique de négociation vers une solution politique mutuellement acceptable », appelant dans ce sens les « parties concernées à s’engager sérieusement dans cette proposition dans le cadre du processus des Nations Unies ».

Par ailleurs, les intervenants ont salué l’engagement du Maroc en faveur du respect du cessez-le-feu, exhortant les autres parties à faire de même afin de préserver la sécurité et la stabilité de la région et au-delà.

LR/MAP