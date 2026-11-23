Maroc Madagascar | Vers un renforcement de la coopération scientifique et technique dans le domaine agricole

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Le Maroc et Madagascar entendent donner une nouvelle impulsion à leur coopération dans le domaine agricole, ont affirmé, lundi à rabat, le secrétaire général de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), Rachid Moussadek, et le ministre malgache de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Gaëtan Ramindo, qui est en visite au Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, M. Moussadek a indiqué que cette rencontre a permis de présenter au ministre malgache l’expérience de l’Institut et les résultats de ses travaux de recherche, ainsi que les programmes mis en œuvre pour les obtenir, soulignant que ces résultats sont susceptibles d’être transférés à plusieurs pays africains.

Il a notamment mis en avant l’expérience de l’INRA en matière d’agriculture de conservation et de cartographie des sols, précisant que les résultats de ces travaux ont été partagés avec une vingtaine de pays africains, dont Madagascar.

M. Moussadek a également insisté sur la nécessité de lancer des axes de coopération Sud-Sud entre les deux pays dans des domaines liés à la sécurité alimentaire et à la mise en place de systèmes de production durables, dans un contexte de changements climatiques qui affectent les deux pays et le continent africain dans son ensemble.

Pour sa part, M. Ramindo a indiqué que sa visite vise à identifier les pistes de collaboration pour les dix prochaines années, rappelant que les deux pays coopèrent déjà dans le développement agricole, la lutte antiacridienne et la recherche, à travers leurs centres de recherche respectifs.

Cette coopération, a-t-il poursuivi, sera appelée à s’intensifier, en particulier dans les domaines des semences, de l’amélioration génétique, de la recherche sur l’irrigation et la fertilisation, ainsi que de l’échange et de la formation des jeunes chercheurs et techniciens.

Engagé depuis les années 1980 dans le développement de partenariats avec les institutions de recherche africaines, l’INRA Maroc œuvre à la promotion de la coopération Sud-Sud, fondée sur le partage des connaissances, l’échange d’expertises et la valorisation des complémentarités scientifiques.

Sur la période 1982-2025, l’Institut a conclu plus de 18 accords, protocoles et mémorandums d’entente de coopération scientifique et technique avec des pays africains.

La coopération avec Madagascar s’est notamment concrétisée par la signature, en 2016, d’un accord de coopération dans le domaine agricole, ainsi que par plusieurs échanges institutionnels et scientifiques.

Cette rencontre a constitué l’occasion de donner une nouvelle impulsion à cette coopération, à travers l’identification de domaines prioritaires de collaboration, notamment l’amélioration génétique des cultures et la valorisation des ressources phytogénétiques, l’agriculture résiliente au changement climatique, la gestion durable des ressources en eau et des sols, la protection intégrée des cultures, l’agroécologie, ainsi que la valorisation des productions agricoles et agroalimentaires.

À travers cette initiative, l’INRA réaffirme son engagement en faveur d’une coopération scientifique africaine renforcée, fondée sur l’innovation, la mutualisation des compétences et le développement de solutions adaptées aux défis agricoles du continent, notamment en matière de sécurité alimentaire, de résilience climatique et de durabilité des systèmes de production.

LR/MAP