Sahara marocain | Des pays africains réitèrent à l’ONU leur appui à l’intégrité territoriale du Royaume

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Les pays africain ont réaffirmé, lundi devant l’Assemblée générale des Nations unies, leur appui à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour parvenir à une solution définitive à la question du Sahara marocain, ainsi que leur soutien à la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume.

Intervenant à la troisième et dernière journée du débat tenu sur le véto russe opposé le 30 octobre dernier au Conseil de sécurité au projet de résolution américain sur la question du Sahara, la Zambie a souligné que l’initiative marocaine d’autonomie constitue la « solution la plus réalisable et conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies ».

Lors de ce débat, le représentant de la Zambie a également renouvelé l’appui de son pays au processus politique mené par les Nations Unies pour parvenir à une « solution réaliste, pragmatique et durable » à la question du Sahara, « conformément à la résolution 2797 du Conseil de sécurité », qui avait consacré l’initiative marocaine comme base de négociations afin de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable à ce différend régional.

Le diplomate zambien a également réitéré le « plein soutien » de son pays à « l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire ».

Pour sa part, le représentant du Bénin a souligné que son pays considère l’initiative marocaine d’autonomie comme « la base pour les négociations dans la perspective de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable dans le cadre des Nations unies ».

Le diplomate béninois a souligné l’attachement de son pays à un processus politique conduit sous l’égide des Nations unies, « qui soit fondé sur le dialogue, la bonne foi et la recherche d’un compromis, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies et la résolution 2797 » du Conseil de sécurité.

Le représentant du Bénin a, par ailleurs, appelé à la poursuite des efforts engagés sous l’égide de l’ONU « dans un esprit de responsabilité, de retenue et de coopération afin de parvenir à une solution politique durable à la question du Sahara ».

Prenant la parole, le représentant du Gabon a réitéré le « soutien ferme et constant » de son pays « à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain ».

Le diplomate a en outre renouvelé l’appui du Gabon à l’initiative marocaine d’autonomie, « qu’il a toujours considérée comme la seule base sérieuse, réaliste et crédible pour parvenir à une solution politique définitive à ce différend régional ».

Par ailleurs, le Gabon salue « l’engagement continu du Royaume du Maroc en faveur du respect du cessez-le-feu », et forme le vœu que « l’ensemble des parties prenantes puisse privilégier une démarche similaire de retenue et de concertation », a-t-il conclu.

LR/MAP