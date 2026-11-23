Le président de la Chambre des représentants s’entretient avec la ministre des Affaires étrangères de Madagascar

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Le président de la Chambre des représentants, M. Ahmed Touizi, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec la ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Mme Alice N’Diaye, qui effectue actuellement une visite de travail au Royaume.

Au début de cette rencontre, M. Touizi a salué la qualité des relations historiques unissant les deux pays et les deux peuples amis, indique un communiqué de la Chambre des représentants, rappelant, à cet égard, l’accueil grandiose réservé à Feu SM Mohammed V, lors de son exil, avec la Famille Royale, à Madagascar.

Il a, également, affirmé que la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Madagascar en 2016 a donné une forte impulsion aux relations bilatérales et a constitué une occasion de mettre en œuvre les accords conclus entre les deux pays dans différents domaines, notamment l’agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables, l’emploi des jeunes et la sécurité.

Le président de la Chambre des représentants a indiqué que les relations entre les deux pays ont connu une dynamique positive depuis l’ouverture de l’ambassade de Madagascar à Rabat en 2024.

Lors de cette entrevue, M. Touizi a salué le soutien constant et inconditionnel de la République de Madagascar à l’intégrité territoriale du Royaume et à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, ainsi qu’à l’initiative marocaine d’autonomie, en tant que seule solution réaliste et crédible pour le règlement du différend régional artificiel autour du Sahara marocain.

En relation avec la coopération parlementaire, il a mis en avant l’existence de plusieurs domaines de coopération entre les deux institutions législatives, appelant, dans ce sens, à encourager la coopération entre les commissions parlementaires et les deux groupes d’amitié parlementaire, à favoriser l’échange d’expertises et d’expériences, ainsi qu’à coordonner et à unifier les positions au sein des différents foras et forums parlementaires régionaux et internationaux, au service des intérêts communs des deux pays.

De son côté, Mme Ndiaye a affirmé que cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la tenue de la 2e Commission mixte de coopération (CMC) Maroc-Madagascar, vise à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines.

Aussi, elle a souligné l’importance de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale et de la coordination à ce niveau, mettant en avant le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la communication efficace entre les deux institutions.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de la République de Madagascar au Maroc, Johary Hoela Rajobson, ainsi que de plusieurs responsables et cadres administratifs des deux parties.

LR/MAP