HCP | Hausse des indices des valeurs unitaires à l’importation et à l’exportation au T2 2026

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Les indices des valeurs unitaires à l’importation et à l’exportation ont augmenté respectivement de 10% et 10,9% durant le deuxième trimestre de 2026, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

La progression de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de la hausse des valeurs unitaires de l’«énergie et lubrifiants» de 53,1%, des «produits bruts d’origine minérale» de 97%, des «demi-produits» de 4,6%, des «produits finis d’équipement industriel» de 1,2%, des « produits finis de consommation» de 0,8% et des «produits bruts d’origine animale et végétale» de 4,1%, explique le HCP dans une note d’information relative aux indices du commerce extérieur (ICE) au T2-2026.

En revanche, cet indice a baissé dans l’«alimentation, boissons et tabacs» de 0,6% et les «produits finis d’équipement agricole» de 3,3% atténuant ainsi la hausse de l’indice global des importations, fait savoir la même source.

La hausse de l’indice des valeurs unitaires à l’exportation s’explique par l’augmentation des valeurs unitaires des «demi-produits» de 23,4%, de l’«alimentation, boissons et tabacs» de 16,2%, des «produits finis d’équipement industriel» de 5%, des « produits finis de consommation» de 3,6%, de l’«énergie et lubrifiants» de 44,5%, des «produits bruts d’origine minérale» de 7,6% et des «produits finis d’équipement agricole» de 14,4%.

LR/MAP