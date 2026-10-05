Abou Dhabi | Bank Al-Maghrib et la CBUAE des Émirats signent deux accords de coopération

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Bank Al-Maghrib (BAM) et la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) ont signé deux mémorandums d’entente visant à renforcer la coopération dans les domaines de la supervision bancaire et de la finance islamique, ainsi qu’à interconnecter les systèmes de paiement et de messagerie financière.

Signés par le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, et le gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis, Khaled Mohamed Balama, au siège de la CBUAE à Abou Dhabi, les deux mémorandums visent à renforcer la coopération bilatérale et à améliorer l’efficacité des transactions financières transfrontalières entre les deux pays.

En vertu du premier mémorandum, les deux parties œuvreront au renforcement de la coopération dans les domaines réglementaire et prudentiel et à l’échange d’informations de supervision concernant les banques et les institutions financières, ainsi qu’à la coordination des pratiques et réglementations prudentielles, à l’échange d’expertises et au renforcement des capacités institutionnelles.

Il s’agit également de renforcer la coordination entre les instances de gouvernance de la Charia dans le domaine de la finance islamique et de développer les financements transfrontaliers conformes à la Charia, notamment le financement du commerce et des investissements dans les infrastructures.

Le deuxième mémorandum vise à explorer la possibilité d’interconnecter les plateformes de paiement instantané, les systèmes nationaux de commutation des cartes et les systèmes de messagerie financière des deux pays, afin de faciliter le traitement et le règlement des transactions transfrontalières et de permettre l’acceptation réciproque des cartes de paiement nationales, conformément aux exigences réglementaires et prudentielles des deux pays.

Il prévoit également l’échange d’expertises dans le développement des monnaies numériques de banque centrale destinées aux particuliers et aux institutions et l’exploration des possibilités de leur utilisation dans les paiements transfrontaliers entre les deux pays, ainsi qu’une coopération dans le domaine des technologies financières et des cadres réglementaires et prudentiels applicables aux actifs virtuels, notamment les crypto-actifs et les stablecoins, et des mécanismes de protection des consommateurs qui leur sont associés.

À cette occasion, M. Jouahri a indiqué que la signature des deux mémorandums constitue une étape importante dans la consolidation du partenariat entre Bank Al-Maghrib et la Banque centrale des Émirats arabes unis et dans l’élargissement de la coordination dans les domaines de la supervision, de la réglementation et de la finance islamique.

Il a relevé que ce partenariat ouvre de larges perspectives pour développer les transactions financières transfrontalières et accélérer leur traitement, ainsi que pour explorer les possibilités d’utilisation des monnaies numériques de banque centrale dans les paiements entre les deux pays, contribuant ainsi à accroître l’efficacité des transactions financières et à renforcer la coopération entre les deux institutions.

De son côté, M. Balama a indiqué que la signature des deux mémorandums avec Bank Al-Maghrib traduit la volonté d’élargir la coopération financière et bancaire avec le Royaume du Maroc, en soutien aux intérêts communs des deux pays.

Il a ajouté que cette coopération permettra d’échanger les expertises en matière de supervision, de développer des solutions de finance islamique et d’explorer les possibilités de renforcer l’interconnexion entre les systèmes de paiement, contribuant ainsi à un secteur financier plus efficace et innovant et au soutien des relations économiques et commerciales entre les deux pays.

LR/MAP