SM le Roi préside l’ouverture de la 1ère session de la première année législative de la 12e Législature

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ahmed, a présidé, vendredi à Rabat, l’ouverture de la première session de la première année législative de la 12e Législature.

A Son arrivée au siège du Parlement, Sa Majesté le Roi a salué les couleurs nationales au son de l’hymne national, avant de passer en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Le Souverain a ensuite été salué par M. Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des Conseillers, M. Mohammed Yacoubi, Wali de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, ainsi que par les secrétaires généraux des deux Chambres du Parlement.

Avant de gagner la tribune officielle, Sa Majesté le Roi a tenu à saluer de Ses mains, du haut du balcon du Parlement, la foule enthousiaste des citoyens venus exprimer leurs marques de fidélité et de loyalisme à l’Auguste personne du Souverain et leur indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite.

Après lecture de versets du Saint Coran, Sa Majesté le Roi a prononcé un discours devant les membres des deux Chambres du Parlement, dans lequel le Souverain a affirmé que cette mandature intervient dans une conjoncture exceptionnelle, riche en opportunités qui pourraient ne pas se renouveler et qu’il convient de saisir pour poursuivre la dynamique de réalisations dans les différents domaines.

A ce propos, le Souverain a souligné que le nouveau mandat législatif et gouvernemental devra constituer un véritable tournant pour un Maroc soucieux de poursuivre son ambition de puissance économique émergente et fiable et tout aussi attaché à trouver un équilibre harmonieux entre les logiques de croissance économique et les impératifs d’une justice sociale et spatiale renforcée.

SM le Roi a indiqué que le Maroc, l’une des nations les plus prestigieuses et les plus anciennement constituées du monde, prospère sous la houlette de l’une des plus anciennes monarchies de l’histoire, ajoutant que sous l’égide de la Commanderie des Croyants, les Marocains ont tout à fait raison de se sentir fiers de l’authenticité de « notre identité religieuse, ainsi que de la singulière richesse de leur civilisation aux affluents divers et multiples ».

Sa Majesté le Roi a aussi fait remarquer que « Nous avons aussi de quoi être fiers, au vu de nos acquis politiques et diplomatiques, des progrès économiques et sociaux et des niveaux de développement qui ont changé la physionomie du Maroc ».

Le Souverain a rappelé, que dans un contexte international marqué par l’accélération des mutations géoéconomiques, le Maroc s’est engagé, avec une vision claire, dans une nouvelle dynamique de réformes et de grands chantiers, notant qu’aujourd’hui, outre l’activation des projets d’infrastructures à l’ordre du jour, une nouvelle génération de grandes stratégies doit être lancée, notamment dans les secteurs de la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire, de l’émergence industrielle, de l’économie numérique et de l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, Sa Majesté le Roi a appelé de nouveau à une plus grande célérité dans le développement des capacités du Maroc en matière de constitution des réserves stratégiques et de sécurisation de l’approvisionnement en produits de première nécessité.

A cet égard, le Souverain a exhorté le secteur privé à renforcer son rôle en tant qu’acteur stratégique de la transformation qui s’opère dans le Royaume, et à se montrer plus entreprenant, plus créatif et plus apte à créer des opportunités d’emploi et à développer ses capacités d’investissement et d’exportation, relevant qu’il convient également de placer les questions liées à la jeunesse en tête des politiques publiques et des préoccupations des instances de gouvernance.

Dans Son discours, SM le Roi a également soutenu que l’enjeu réel de la prochaine étape est l’action territoriale qui devra être menée sur le terrain pour identifier les vrais problèmes de chaque région et pour leur trouver des solutions réalistes, précisant que le retard et les dysfonctionnements qui freinent toujours l’opérationnalisation de la décentralisation et de la déconcentration affectent les programmes de développement socio-économique et empêchent de répondre aux préoccupations réelles des citoyens.

Le Souverain a, dans ce sens, souligné avec force qu’ »aucun retard ni atermoiement n’est plus tolérable dans la mise en œuvre pleine et entière de la Charte de la Déconcentration, avec ce que cela implique en termes de transfert des compétences et de réaffectation des ressources humaines et financières nécessaires du Centre vers les provinces et les régions ».

Sa Majesté le Roi a, par ailleurs, souligné que le Maroc a pu conforter sa position à l’international, en tant que partenaire responsable, fiable, soucieux d’honorer ses engagements et parfaitement fondé, par voie de conséquence, à recevoir le même traitement de la part de ses partenaires, notant que « l’approche équilibrée que notre pays a adoptée dans la gestion du phénomène migratoire a abouti à des résultats concrets ».

« Cependant, nous devons reconnaître, avec courage et objectivité qu’en la matière, le modèle actuel de coopération a atteint ses limites, comme en attestent clairement les crises récurrentes », a poursuivi le Souverain, faisant remarquer que « la même analyse est valable pour notre voisine, l’Espagne, avec laquelle notre partenariat a connu d’importantes avancées dans les différents domaines, y compris dans la lutte contre l’immigration irrégulière ».

Néanmoins, cette coopération se heurte aujourd’hui à des défis majeurs, liés à certaines dispositions légales dépassées et à des décisions judiciaires éloignées de la réalité, a déploré SM le Roi, ajoutant qu’un tel attelage entrave, malheureusement, le rapatriement des mineurs et des personnes usurpant le statut de réfugié, et aiguise l’appétit des réseaux criminels.

Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a soutenu que « face aux déclarations irresponsables de certains milieux politiques et médiatiques et à leur instrumentalisation flagrante de la situation, Nous affirmons que le partenariat est un choix souverain et un engagement volontaire, qui ne saurait faire l’objet d’aucune pression ou menace, ni d’aucun chantage ».

A cet égard, le Souverain a fait savoir que « le Maroc présentera à ses partenaires un document dans lequel sera exposée une vision stratégique, claire et pratique, porteuse d’une orientation nouvelle visant à promouvoir le co-développement, la compétitivité économique et la stabilité régionale ».

Par la suite, Sa Majesté le Roi, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ahmed, a reçu M. Mohamed Ould Errachid, qui a présenté au Souverain plusieurs publications portant sur le bilan des travaux de la Chambre des Conseillers au titre de l’année législative 2025-2026.

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ahmed, a également reçu M. Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui a présenté à Sa Majesté le Roi le bilan de l’action du gouvernement dans ses relations avec le Parlement au titre de la 5e année législative de la 11e Législature.

Sa Majesté le Roi a ensuite présidé une réception organisée en l’honneur des membres des Chambres des Représentants et des Conseillers à l’occasion de l’ouverture de la première session de la première année législative de la 12e Législature.

LR/MAP