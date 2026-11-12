La protection du pouvoir d’achat des citoyens demeure en tête des priorités du gouvernement (Mme El Mansouri)

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La protection du pouvoir d’achat des citoyens demeure en tête des priorités du gouvernement, a affirmé, jeudi à Rabat, la Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du conseil du gouvernement, le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Porte-Parole du gouvernement, Samir Belfkih, a souligné que Mme El Mansouri a souligné qu’il a été procédé à la création d’une commission interministérielle pour le suivi de l’évolution des prix, outre la poursuite du soutien exceptionnel destiné aux professionnels du transport routier.

La Cheffe du gouvernement a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de faire face à la hausse des prix des produits alimentaires et des carburants, relevant l’impératif de garantir l’approvisionnement des marchés et de lutter contre la spéculation et le monopole.

Dans ce cadre, Mme El Mansouri a annoncé la décision de suspendre provisoirement l’octroi de nouvelles autorisations pour l’exportation de tomates, d’oignons et de pommes de terre, réaffirmant le souci constant de protéger le marché national, tout en préservant les intérêts des agriculteurs et des partenaires dans le continent africain et en veillant au suivi au quotidien des prix en prévision du mois de Ramadan.

LR/MAP