Essaouira | M. Barrot salue l’expérience marocaine de coexistence et de dialogue au service de la paix

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Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Noël Barrot, a salué, vendredi à Essaouira, l’expérience marocaine en matière de coexistence et de dialogue au service de la paix.

Intervenant lors d’un panel de haut niveau organisé dans le cadre du 3e Forum mondial des femmes pour la paix, aux côtés du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, sous le thème « Croiser diplomatie et société civile pour construire la paix », M. Barrot a mis en avant les valeurs de coexistence, de tolérance et de dialogue qui « font du Royaume un espace singulier de rencontre entre les cultures et un rempart contre l’intolérance, la discrimination et la haine ».

Rendant un hommage particulier à la ville d’Essaouira, à son histoire millénaire et à la richesse de son identité plurielle, le chef de la diplomatie française a, dans ce sens, salué le rôle important de Bayt Dakira dans la préservation de cette mémoire commune.

« Essaouira se veut un rempart face aux discours de haine et aux différentes formes d’intolérance, dans un contexte international marqué par la multiplication des conflits et la montée de la culture de la guerre, fondée sur la perception de l’autre comme un ennemi et sur le recours à la force plutôt qu’au dialogue et au droit », a-t-il relevé.

Face à cette réalité, le ministre français a appelé à faire émerger une nouvelle culture de paix, se félicitant de l’engagement des femmes et des jeunes, ainsi que celui des militants, artistes et journalistes qui, y compris dans les zones de conflit, continuent à défendre la dignité, la justice et la coexistence à travers le monde.

Abordant le conflit israélo-palestinien, M. Barrot a mis en relief le rôle déterminant joué par les sociétés civiles israélienne et palestinienne dans la préservation de la perspective d’une solution à deux États.

Il a rappelé, à cet égard, les rencontres organisées à Paris entre des représentants des deux sociétés civiles, dont les propositions ont contribué à nourrir la Déclaration de New York, adoptée en septembre 2025 par l’Assemblée générale des Nations Unies.

« Sans la persévérance de la société civile (…) la solution à deux États, j’en suis convaincu, aurait sans doute disparu de l’horizon politique », a-t-il affirmé, estimant que les acteurs de terrain ont démontré que les Israéliens et les Palestiniens peuvent se parler, s’écouter et formuler des propositions pour construire un avenir commun.

La 3e édition du Forum mondial des femmes pour la paix, qui se poursuit jusqu’au au 14 novembre, réunit des femmes engagées, des responsables politiques, des diplomates et des représentants de la société civile autour des enjeux de dialogue, de prévention des conflits et de participation des femmes à la construction d’une paix durable.

LR/MAP