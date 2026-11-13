Essaouira | M. Bourita met en lumière la vision royale d’une paix juste et durable et le rôle essentiel des femmes

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a pris part, vendredi à Essaouira, aux travaux du Forum mondial des femmes pour la paix, placé sous le thème « Bringing diplomacy and civil society together to build peace ».

S’exprimant lors du panel de haut niveau consacré à la convergence entre diplomatie et société civile pour la construction de la paix, M. Bourita a souligné la vocation du Royaume à faire de la mémoire partagée un levier de dialogue et de coexistence, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Le ministre a mis en exergue l’engagement constant du Souverain en faveur de la pluralité identitaire du Maroc, telle que consacrée par la Constitution, qui définit l’identité nationale comme « nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen ».

Soulignant que la paix est « une décision résolue », M. Bourita a affirmé que les gouvernements signent peut-être la paix, mais que ce sont les sociétés civiles qui la font tenir, plaidant pour une paix « positive » qui guérisse les mémoires et les peurs, au-delà du simple silence des armes.

Le ministre a, par ailleurs, livré un témoignage sur son expérience de négociation, insistant sur le fait que « la grande Histoire ne commence pas immédiatement par un traité de paix », mais par un contact humain, lorsque « l’Autre cesse d’être une abstraction ».

Il a rappelé, dans ce cadre, la constance de l’engagement du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur d’une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient, fondée sur la solution à deux États, avec un État palestinien indépendant et viable dans les frontières de 1967, ayant Jérusalem-Est pour capitale, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité.

Il a souligné que le Souverain a hissé la question palestinienne au rang de Cause nationale et que le dialogue, sous la vision Royale, n’est ni une fin en soi ni un chèque en blanc, mais doit servir un horizon politique.

Le ministre a également mis en avant l’action humanitaire concrète du Maroc à travers l’Agence Bayt Mal Al Qods, qui déploie des programmes d’aide d’urgence, des projets éducatifs et de santé, ainsi que des initiatives de solidarité au profit des populations de Gaza et de Jérusalem, illustrant la constance de l’engagement Royal et national en faveur des Palestiniens.

Évoquant la coopération maroco-française, M. Bourita s’est félicité de la convergence des deux pays sur la paix au Moyen-Orient, rappelant la tenue à Rabat, en mai 2025, de la 5ème réunion de l’Alliance globale pour la solution à deux États, ainsi que la reconnaissance par la France de l’État de Palestine, le 22 septembre 2025.

Consacrant une partie de son intervention au rôle des femmes dans la paix, le ministre a déploré que, 25 ans après la résolution 1325, les femmes ne représentent que 16 % des participants aux processus de paix de l’ONU, soulignant que leur participation augmente de 35 % la probabilité qu’un accord tienne 15 ans.

Il a salué, dans ce sens, l’engagement des « Guerrières de la paix », appelant à faire de la modération un acte de courage, à préparer le « jour d’après » et à garantir la pleine participation des femmes à la construction d’une paix durable.

LR/MAP