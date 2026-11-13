Éliminatoires CAN 2027 | Les Lions de l’Atlas surclassent le Niger (5-1) et se rapprochent de la qualification

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Les Lions de l’Atlas ont poursuivi leur dynamique positive lors de la 3e journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027), en s’imposant face au Niger sur le score de 5 buts à 1, vendredi soir, au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

Grâce à trois victoires face au Gabon (2-0), au Lesotho (2-0) et au Niger (5-1), les hommes de Mohamed Ouahbi ne sont désormais plus qu’à un pas de valider leur billet pour la prochaine CAN, prévue en 2027.

Dès l’entame de la rencontre, les Lions de l’Atlas ont surpris le gardien nigérien, Djibrilla Kassali, grâce à un but précoce inscrit par Yassir Zabiri (4e). Ce dernier a ainsi signé sa première réalisation en tant que titulaire en équipe nationale, à la suite d’un centre de Brahim Diaz.

Après cette ouverture du score, les Lions de l’Atlas ont accentué leur pression sur la défense nigérienne afin de creuser l’écart. Brahim Diaz et Achraf Hakimi se sont notamment illustrés, ce dernier tentant une frappe à l’extérieur de la surface, repoussée par Kassali.

Hormis une occasion sur coup de pied arrêté, les Nigériens ne se sont guère montrés dangereux face à des Lions de l’Atlas qui ont largement dominé les débats et monopolisé le ballon.

Très actif sur son couloir, le capitaine Achraf Hakimi a doublé la mise à la 27e minute grâce à une puissante frappe de l’extérieur de la surface de réparation, qui a terminé sa course dans le petit filet.

Menés de deux buts, les visiteurs ont tenté de réagir en exerçant un pressing haut et se sont procuré une occasion de réduire l’écart à la 31e minute, sans toutefois inquiéter le gardien Yassine Bounou, qui disputait à cette occasion son 100e match sous le maillot du Onze national.

Les Nigériens sont néanmoins parvenus à réduire le score grâce à Mohamed Abdourahmane (41e), qui a repris de la tête un coup franc pour loger le ballon dans la lucarne.

Face à un Yassine Bounou en forme et maîtrisant son sujet, le Niger a manqué l’occasion d’égaliser du point de penalty à la 45è minute de jeu.

Achraf Hakimi est ensuite revenu à la charge pour signer un doublé (45+3e) et permettre aux Lions de l’Atlas de terminer la première mi-temps avec deux buts d’avance.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur nigérien a procédé à deux changements, en faisant entrer Amadou Sabo et Djibril Goumey à la place de Kairou Amoustapha et Ali Mohammed, dans l’espoir de prendre le contrôle de la rencontre.

Fidèles à leur approche offensive, les Lions de l’Atlas ont continué à exercer leur domination dans le camp adverse et à multiplier les occasions. Le très dynamique Hakimi a notamment été tout près de signer un triplé sur un corner rentrant à la 57e minute.

À la 70e minute, les entrées de Souffian El Karouani et de Youssef En-Nesyri, en remplacement de Yassir Zabiri et de Noussair Mazraoui, ont apporté un nouvel élan à l’animation offensive marocaine, qui a continué à mettre à rude épreuve la défense nigérienne.

Cette domination a été concrétisée par le nouvel entrant Youssef En-Nesyri, qui a inscrit le quatrième but marocain à la 77e minute, après avoir vu une première réalisation refusée pour hors-jeu à la 74e minute.

Ayoub Oufkir a finalement clôturé le festival offensif des Lions de l’Atlas en inscrivant le cinquième but à la 90e minute.

Cette victoire permet au Maroc de conforter sa première place dans le groupe A avec 9 points, obtenus en trois victoires. Il devance le Gabon, deuxième avec 6 points, le Niger, troisième avec 3 points, et le Lesotho, qui ferme la marche sans aucun point.

Le Maroc retrouvera le Niger pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2027, mardi 17 novembre, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

LR/MAP