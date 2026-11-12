Cybercriminalité | Le CPS de l’UA félicite le Maroc pour l’accueil de la 93e Assemblée générale d’Interpol

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Le Conseil de Paix et de sécurité de l’Union Africaine (CPS de l’UA) a félicité le Maroc pour l’accueil en novembre 2025 de la 93e Assemblée générale d’Interpol.

Dans un communiqué rendu public jeudi au sujet de la réunion le 30 octobre dernier du CPS de l’UA avec le secrétaire général d’Interpol, le Conseil « félicite le Royaume du Maroc d’avoir accueilli la 93e Assemblée générale d’Interpol à Marrakech, du 24 au 27 novembre 2025, et prend note de l’adoption, à cette occasion, du cadre stratégique d’Interpol pour la période 2026-2030”.

Le CPS de l’UA s’est en outre félicité de la représentation accrue de l’Afrique au sein des structures d’Interpol, appelant à redoubler d’efforts pour renforcer et améliorer la représentation et la participation du continent.

Lors de la réunion du 30 octobre, la délégation marocaine avait mis en avant le partenariat de longue date du Maroc avec Interpol, rappelant que le Royaume est membre de cette organisation depuis 1957.

Elle a aussi fait observer que l’engagement marocain au sein de cette organisation s’illustre par l’élection, en novembre 2024, du Directeur de la police judiciaire au sein de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), M. Mohamed Dkhissi, au poste de Vice-Président d’Interpol pour l’Afrique, ainsi que par la contribution de l’expertise marocaine aux mécanismes spécialisés de l’Organisation, notamment dans le domaine de la cybercriminalité.

La 93e Assemblée générale d’Interpol, tenue à Marrakech, avait réuni plus de 800 délégués représentant 179 pays, dont 82 chefs de police et a été marquée notamment par l’adoption du Cadre stratégique d’Interpol pour la période 2026-2030.

LR/MAP