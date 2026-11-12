Entretien téléphonique entre Mme El Mansouri et son homologue roumain (M. Luca-Alexandru Niculescu)

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La Cheffe du gouvernement, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec le Premier ministre de la République de Roumanie, M. Luca-Alexandru Niculescu.

Cet entretien téléphonique a offert l’occasion de mettre en avant la solidité des relations unissant le Royaume du Maroc et la République de Roumanie et de souligner la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, indique un communiqué du Département de la Cheffe du gouvernement.

L’accent a été également mis sur l’importance de donner un nouvel élan au partenariat entre le Maroc et la Roumanie dans les différents domaines d’intérêt commun, ajoute la même source.

LR/MAP