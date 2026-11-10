Omar Hilale devant l’AG de l’ONU | Le « Sahara restera marocain jusqu’à la fin des temps »

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« Le Sahara était Marocain avant le 30 octobre, il est encore plus marocain après le 30 octobre, et il le restera jusqu’à la fin des temps », a déclaré l’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, mardi devant l’Assemblée générale des Nations Unies :

Du haut de cette Auguste tribune je voudrais entamer mon intervention par une question préjudicielle : Pourquoi sommes-nous réunis aujourd’hui ?

Certes, nous sommes ici parce que le 30 octobre 2026, un veto a été opposé à la résolution qui allait permettre le règlement définitif du différend régional du Sahara Marocain, sur la base de l’autonomie sous souveraineté marocaine.

Malgré ce véto, la portée politique de cette résolution a résonné au-delà du Conseil, et les 11 pays qui ont voté en sa faveur ont adressé à la communauté internationale un message fort : le statu quo et le blocage ne sont plus acceptable. La solution politique est à portée de main.

Mon pays ne vient pas contester devant vous un veto, mais plutôt proclamer une réalité historique immuable : le Sahara était Marocain avant le 30 octobre, il est encore plus marocain après le 30 octobre, et il le restera marocain jusqu’à la fin des temps.

Le véto n’est pas la cause du blocage mais la conséquence. Comme disait le proverbe arabe : « les causes sont plurielles mais la conséquence est une ». Car aucun blocage ne dure un demi-siècle par hasard. Il a des ressorts, des acteurs et une adresse. C’est ce que je souhaite mettre en lumière devant cette Assemblée, à travers six questions-réponses qui ne vous laisseront aucune ambiguïté sur la responsabilité du pays voisin l’Algérie sur la perpétuation du blocage politique de 35 ans, et du drame humanitaire de 30.000 réfugiés dans les camps de Tindouf durant un demi-siècle.

1- Pourquoi l’Algérie a-t-elle peur de l’autonomie sous souveraineté marocaine ? Le Maroc a mis sur la table un Plan d’Autonomie développé et détaillé, comme seule et unique base du règlement de ce différend, sous la souveraineté du Royaume. Ne leur en déplaise c’est ce statut que les parties (l’Algérie et le « polisario ») ont discuté, en détails, avec le Maroc sous la présidence des co-facilitateurs l’EP et les Etats Unis, lors des trois sessions de Washington et Madrid. Autonomie et autodétermination ont un tronc commun : « auto » qui veut dire « soi-même ». Se déterminer soi-même, se gérer soi-même, se gouverner soi-même et s’auto-administrer. L’autonomie c’est l’autodétermination en acte.

2- Pourquoi l’Algérie refuse-t-elle d’assumer son statut de partie prenante ? Parce que l’assumer serait reconnaître que la clé du blocage se trouve à Alger. Un Observateur ne propose pas le partage d’un territoire au mépris de ses populations qu’il prétend défendre. Un Observateur ne viole pas une règle de 35 ans en s’imposant à la réunion du Conseil de Sécurité du 30 octobre 2026, pour assister au veto. Un Observateur ne menace pas le Conseil de Sécurité de se retirer du processus politique.

Quant au « polisario », tout ce dont il dispose lui est prêté : les camps de Tindouf sur le sol algérien, les armes, les ressources financières et le soutien diplomatique. Quand le « polisario » dit non, c’est Alger que l’on entend. Alger n’observe pas ce différend : elle l’orchestre.

3- Pourquoi l’Algérie s’accroche-t-elle au « R » de la Minurso ? Parce que ce « R » est le dernier alibi du statu quo. Dès 2000, l’ancien Secrétaire Général Kofi Annan avait constaté l’impasse du référendum. Le Conseil l’a enlevé du lexique de ses résolutions qui ne l’invoque plus depuis deux décennies. Ce « R » n’est plus celui du référendum. C’est celui du Refus du règlement définitif de ce différend.

4- Pourquoi l’Algérie s’oppose-t-elle à l’enregistrement des populations des camps de Tindouf depuis un demi-siècle ? Parce que compter, c’est rendre des comptes : sur les chiffres, sur le détournement de l’aide humanitaire, sur les violations des droits de l’Homme les plus élémentaires. Un Réfugié que l’on ne compte pas est un Réfugié qui ne compte pas.

5- Pourquoi l’Algérie rejette-t-elle les solutions durables ? Parce que l’Algérie a peur de l’évaporation des camps de Tindouf avec le départ des réfugiés. Aucune situation de réfugiés n’a vocation à durer indéfiniment à moins de devenir un fond de commerce diplomatique. Quatre générations sont nées sous les tentes et la canicule à Tindouf. Elles sont nées réfugiées. Elles vivent réfugiées. Elles risquent de mourir réfugiées. C’est un drame humanitaire qui dure depuis un demi-siècle, dont l’Algérie assume la responsabilité politique. Partout dans le monde, un camp est un simple passage. À Tindouf, il est devenu une prise d’otage.

6- Pourquoi l’Algérie a-t-elle peur de l’élargissement des consultations de l’Envoyé personnel aux populations Sahraouis des Provinces du Sud, à la diaspora, et aux exclus dans les camps de Tindouf ? Parce que cette consultation allait mettre fin à la captation de la représentativité des populations du Sahara Marocain par un groupe séparatiste armé. Dans les Provinces du Sud, les Sahraouis votent et décident librement de leurs choix socio-politiques. À Tindouf, d’autres décident pour eux.

La réponse à la question « pourquoi sommes-nous réunis ici ? » se résume en quatre vérités :

1- Un véto peut mettre fin à un mandat, mais il ne changera ni l’histoire, ni la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

2- Six questions, une seule réponse : le Plan d’Autonomie développé et détaillé sous souveraineté marocaine, présentait et discutait en détails avec les autres parties, demeure la seule et unique solution pour le règlement définitif de ce différend.

3- Deux parties face à face à Washington, Madrid et New York au Conseil de Sécurité lors du veto du 30 octobre : en l’occurrence le Maroc qui assume, et l’Algérie qui se dérobe.

4- Le blocage n’est ni à Rabat, qui a tenu tous ses engagements, ni à New York, qui a tout tenté. Il est à Alger, qui a tout refusé.

LR/MAP