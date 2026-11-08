Économie verte | Forte affluence internationale (+14 %) pour la 29e édition d’Ecomondo 2026

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La 29e édition du salon Ecomondo a pris fin vendredi à Rimini en Italie, enregistrant une forte affluence tirée par une ouverture marquée sur l’étranger, avec une hausse de 14% des visiteurs internationaux.

Plateforme de référence de l’économie verte, bleue et circulaire, le salon initié par l’Italian Exhibition Group (IEG) a réaffirmé son rôle central dans le déploiement de l’économie circulaire à l’échelle mondiale, accueillant plus de 1.800 marques exposantes (21% d’entreprises étrangères) sur une superficie de 171.000 m² répartie sur 30 pavillons, avec plus de 10.000 rendez-vous d’affaires.

Ecomondo 2026, véritable pôle d’innovation technologique, a mis en lumière l’espace « Innovation District » dédié à une vingtaine de startups et PME engagées dans le développement concret de l’économie circulaire. Couvert par 651 journalistes accrédités, dont 15 % de la presse internationale, l’événement a également renforcé son rayonnement mondial en recevant 1.300 acheteurs et délégations internationales, en partenariat avec le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi que l’Agence italienne pour le commerce et l’investissement (ICE).

Fait marquant de cette édition, la participation du Mexique, l’une des économies les plus prometteuses d’Amérique latine qui redéfinit son modèle de développement autour des principes de l’économie circulaire, ont fait savoir les organisateurs, précisant que « ce partenariat sera renforcé lors de l’édition Ecomondo Mexico, prévue du 20 au 22 avril 2027 à Expo Guadalajara ».

Lors de cette édition, l’Afrique a été une fois de plus au cœur des stratégies d’internationalisation d’Ecomondo avec le lancement de l’Africa Investment HUB, destiné à encourager les échanges commerciaux et la mise en réseau avec des associations à travers le continent.

Ecomondo a de même facilité les rencontres entre entreprises, institutions, associations, chercheurs et innovateurs, et favorisé l’échange de technologies, de connaissances et de compétences.

Autre indicateur clé, plus de 200 événements, dont 70 portés par le Comité technico-scientifique international du salon, ont placé l’innovation et les politiques européennes au cœur des débats du salon. Cette programmation a mis en avant une vision globale de la transition écologique qui, loin de se cantonner aux seuls enjeux environnementaux, s’est affirmée comme une transformation concrète des systèmes de production, à même de conjuguer durabilité, croissance et compétitivité.

Quant à la sixième édition du Forum Africa Green Growth, elle a placé l’économie circulaire au centre de ses priorités, en ouvrant des débats cruciaux sur l’efficacité des ressources (eau, textiles, plastiques, papier) et la bioéconomie régénérative. Organisé en collaboration avec la Structure de mission pour la mise en œuvre du Plan Mattei de la présidence du Conseil des ministres, Confindustria Assafrica & Mediterraneo, et RES4Africa, l’événement a également permis d’aborder les évolutions réglementaires européennes, l’adaptation climatique et le renforcement de la coopération internationale entre la Méditerranée et l’Afrique.

Ecomondo 2026 a été organisé en collaboration avec la Commission européenne, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Agence européenne pour l’environnement, le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, le ministère des Entreprises et du Made In Italy, l’Agence italienne pour le commerce extérieur, la Région Émilie-Romagne et la Ville de Rimini.

La 30e édition de ce salon de l’économie verte est prévue du 9 au 12 novembre 2027 au parc des expositions de Rimini.

LR/MAP