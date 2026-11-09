Rabat | Le Maroc et l’Équateur déterminés à renforcer leurs relations économiques et commerciales

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Le renforcement des relations économiques et commerciales et le développement des échanges bilatéraux ont été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, Ryad Mezzour, et le ministre équatorien des Relations extérieures et de la Mobilité humaine, Roberto Carlos Kury Pesantes.

S’exprimant à cette occasion, M. Mezzour a souligné que cette rencontre entre les responsables des deux « pays frères » s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à diversifier les partenariats économiques du Royaume.

Rappelant la conclusion, cette année, d’un accord de partenariat économique et commercial entre le Maroc et l’Équateur, le ministre a fait savoir que les discussions ont porté sur les moyens de consolider cet accord et de lui donner une portée plus concrète, au service des intérêts des deux pays.

De son côté, M. Kury a indiqué que sa visite au Maroc vise à consolider les relations entre les deux pays et à étudier les possibilités d’investissement et d’accroissement des échanges commerciaux.

Les discussions ont également porté sur les opportunités de collaboration dans le domaine de la sécurité, a-t-il ajouté, relevant que le Maroc et l’Équateur, malgré leur éloignement géographique, partagent des défis communs et de nombreuses opportunités.

Le ministre équatorien a, en outre, fait état de la volonté de son pays d’examiner les moyens de conclure des accords et d’améliorer les relations commerciales entre les deux pays.

LR/MAP