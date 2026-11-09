M. Touizi s’entretient avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Sierra Leone

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Le président de la Chambre des Représentants, Ahmed Touizi, a eu des entretiens, lundi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Sierra Leone, Mohamed Rahman Swaray, en visite de travail dans le Royaume.

Lors de cette entrevue, M. Touizi s’est félicité de l’excellence des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République de Sierra Leone, saluant le soutien inconditionnel de la Sierra Leone à l’intégrité territoriale du Royaume, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Il a également mis en avant l’évolution positive de ces relations et le renforcement de la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines d’intérêt commun, mettant l’accent sur l’importance de promouvoir, en particulier, le partenariat économique.

M. Touizi a, à cet égard, rappelé les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à renforcer l’intégration africaine, notamment le processus des États africains atlantiques, l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, ainsi que le projet de gazoduc africain atlantique.

Sur le plan parlementaire, le président de la Chambre des Représentants a insisté sur l’importance de la coordination, de la concertation et de l’échange d’expertises et d’expériences entre les institutions législatives des deux pays.

À cet égard, il a adressé une invitation au président du parlement de la République de Sierra Leone à effectuer une visite de travail dans le Royaume, afin d’explorer de nouvelles perspectives de coopération parlementaire entre les deux institutions.

De son côté, M. Swaray a réaffirmé le soutien de son pays à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, ainsi qu’au plan d’autonomie présenté par le Maroc.

Il s’est également félicité des progrès enregistrés dans la réalisation du projet de gazoduc africain atlantique Nigeria-Maroc, soulignant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud et contribuera à renforcer l’intégration des pays du continent africain, à impulser les échanges commerciaux et à protéger l’Afrique contre les fluctuations des marchés internationaux.

Cette rencontre, à laquelle a pris part l’ambassadeur de la République de Sierra Leone à Rabat, a également été l’occasion d’échanger les points de vue sur plusieurs questions d’intérêt commun, conclut le communiqué.

LR/MAP