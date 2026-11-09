L’Équateur salue les réformes structurelles entreprises sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

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Le ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République de l’Équateur, Roberto Carlos Kury Pesantes, a salué, lundi à Rabat, les réformes structurelles entreprises sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Pesantes a salué les réformes structurelles entreprises sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant à consolider la stabilité et la prospérité du Royaume du Maroc.

À cette occasion, il a mis en avant les initiatives en faveur de l’Afrique, en particulier celles visant à promouvoir l’intégration régionale, la stabilité et le développement du Continent.

Il a, en outre, souligné le rôle du Maroc en tant qu’acteur de référence en Afrique et partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, ainsi que dans le domaine de la coopération Sud-Sud.

LR/MAP