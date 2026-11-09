Le Maroc et l’Équateur réaffirment leur volonté commune de continuer à renforcer leurs relations bilatérales

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Le Maroc et l’Équateur, ont réaffirmé, lundi à Rabat, leur volonté commune de continuer à renforcer leurs relations bilatérales.

Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République de l’Équateur, Roberto Carlos Kury Pesantes, les deux parties ont souligné l’importance particulière du renforcement de la coopération économique.

À cet égard, les deux ministres se sont félicités de la signature de la Feuille de Route de coopération pour la période 2026-2028, qui constitue un cadre structurant visant à renforcer et à diversifier la coopération bilatérale et à insuffler une nouvelle dynamique aux relations d’amitié entre le Royaume du Maroc et la République de l’Équateur.

Ils ont également salué la volonté exprimée de réduire les droits de douane applicables à certains produits équatoriens, dont la liste sera définie d’un commun accord, ce qui contribuera à élargir l’accès des exportations équatoriennes au marché marocain et à diversifier les échanges commerciaux entre les deux pays.

Par ailleurs, ils se sont réjouis de la signature de l’Accord d’exemption de visa au profit des ressortissants équatoriens titulaires de passeports ordinaires, qui permettra de faciliter leurs déplacements vers le Maroc et de favoriser les contacts entre les sociétés des deux pays.

Les deux ministres ont, en outre, souligné l’importance de développer des partenariats dans les domaines de l’agro-industrie, de la transition énergétique, des énergies renouvelables et de la décarbonation de l’économie, en tant que leviers essentiels d’un développement durable et résilient.

S’agissant des relations économiques et commerciales, ils ont mis l’accent sur l’importance de leur renforcement et sont convenus de l’opportunité de tenir la première réunion du Comité conjoint économique et commercial (JETCO), dont l’Équateur propose d’accueillir les travaux en format virtuel, en sa qualité de pays hôte.

A cette occasion, les deux ministres se sont également félicités de la qualité des échanges et ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats de cette réunion, qui témoignent d’une convergence de vues et d’une volonté commune de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur, sur la base d’intérêts mutuels et d’une vision partagée des grandes questions mondiales et de la coopération internationale.

LR/MAP