Visite de travail au Maroc de M. Amir Baram, Directeur Général du ministère de défense israélien

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En exécution des Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès de la Cheffe du Gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, a reçu lundi, au siège de cette Administration, M. Amir Baram, Directeur Général du ministère de défense israélien, en visite officielle au Maroc à la tête d’une importante délégation.

A cette occasion, les deux responsables se sont félicités des niveaux de coopération réalisés dans le domaine de la défense et qui bénéficie d’une base juridique couvrant les domaines de la protection des informations et matériels militaires classifiés, la cybersécurité, les échanges d’expériences et d’expertises ainsi que la formation du personnel.

Dans leurs discussions, les deux responsables ont également mis en avant les avancées réalisées dans le partenariat en matière d’acquisition d’équipements et technologies militaires et dans le domaine de l’industrie de défense, tout en échangeant sur les voies de renforcement des différents aspects de la coopération bilatérale, notamment la construction d’une base industrielle de défense et le développement de la cybersécurité.

Dans la même journée, et sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu M. Amir Baram au niveau de l’Etat-Major Général des FAR, indique un communiqué conjoint de l’Administration de la Défense nationale et de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Lors de cette entrevue, les deux responsables ont mis en avant la dynamique positive de la coopération militaire bilatérale notamment dans les domaines du développement capacitaire, d’échanges d’expériences et d’expertises ainsi que de la formation et la coopération technique.

Cette entrevue a également été mise à profit pour réaffirmer la volonté commune de poursuivre le renforcement de cette coopération à travers la mise en œuvre des plans d’action arrêtés par la Commission militaire conjointe qui constitue un mécanisme d’échange, de coordination et d’exploration de nouvelles perspectives de coopération.

LR/MAP