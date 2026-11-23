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L’Alliance africaine des institutions ouvertes d’intégrité et de lutte contre la corruption a été lancée lundi à Marrakech, lors de la cérémonie de clôture d’une rencontre ayant réuni les responsables des instances et commissions africaines d’intégrité et de lutte contre la corruption.

Cette nouvelle structure, dont le siège et le Secrétariat permanents seront établis au Maroc, auprès de l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC), vise à renforcer l’efficacité de la prévention et de la lutte contre la corruption à travers l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, le renforcement des capacités, et la mobilisation des outils de l’ouverture institutionnelle, notamment la transparence, l’ouverture des données et la participation.

Cette Alliance a également pour objectifs d’encourager les initiatives et engagements communs ou intégrés dans les domaines d’intérêt commun, à soutenir le renforcement des capacités et le développement des connaissances et de l’expertise africaines dans les domaines liés aux travaux de cette structure, ainsi qu’à renforcer la coopération avec les partenaires régionaux et internationaux pertinents, notamment avec le Secrétariat de l’Initiative du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO).

L’adoption de programmes de travail périodiques permet de traduire ces priorités en initiatives communes bénéficiant des expertises accumulées auprès des institutions africaines, dans un cadre respectant l’indépendance et les compétences de chaque institution.

Les dix institutions fondatrices de l’Alliance sont issues de neuf pays africains, à savoir le Gabon, l’Afrique du Sud, la Mauritanie, l’Union des Comores, Madagascar, la République centrafricaine, la République du Congo, la Côte d’Ivoire et le Maroc.

À cette occasion, les dix institutions africaines ont adopté la Charte de l’Alliance, annonçant ainsi, en leur qualité d’institutions fondatrices, le lancement d’un cadre africain permanent de coopération entre les institutions d’intégrité et de lutte contre la corruption.

De même, elles ont procédé à l’élaboration de la Feuille de route préliminaire de l’Alliance pour l’année 2027.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’INPPLC, Mohamed Benalilou, a souligné que cette initiative reposait sur le principe de complémentarité et non de concurrence avec les autres associations et instances œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption, estimant qu’aucune institution, association ou État ne peut combattre seul ce phénomène, compte tenu de sa complexité et de ses multiples dimensions, d’où la nécessité d’une action commune et coordonnée.

Il a précisé que la Charte ne constituait pas une convention internationale, mais un pacte déclaratif d’intention visant à établir un cadre de coopération fondé sur les principes du gouvernement ouvert, sous l’angle des institutions ouvertes, insistant sur le respect des spécificités juridiques, constitutionnelles, organisationnelles, géographiques, culturelles et environnementales de chaque pays, tout en préservant l’indépendance des institutions et leurs cadres réglementaires.

Mettant en avant l’importance de la coopération, du partage des expériences et des bonnes pratiques, ainsi que du soutien mutuel entre les différentes instances africaines et internationales, afin de renforcer l’ouverture sur la société civile et de contribuer collectivement à la lutte contre la corruption, M. Benalilou a indiqué que cette Charte constituait une initiative ouverte à l’adhésion des autres instances et institutions africaines compétentes en matière d’intégrité et de lutte contre la corruption.

Et de relever que cette ouverture permet aux institutions adhérentes de contribuer, aux côtés des dix institutions fondatrices, à la définition des priorités de coopération et au développement d’initiatives répondant à leurs besoins communs.

Il est à rappeler que le Secrétariat général de l’Alliance est chargé de soutenir la coordination entre les institutions membres et d’accompagner la mise en œuvre des programmes de travail communs, tandis que les réunions de l’Alliance et l’organisation de ses activités peuvent se tenir dans les différents pays africains auxquels appartiennent les institutions membres.

LR/MAP