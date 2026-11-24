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Des pays arabes intervenant lundi devant l’Assemblée générale des Nations unies ont réaffirmé leur soutien ferme à l’intégrité territoriale du Maroc et à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume afin de parvenir à une solution politique, durable et mutuellement acceptable au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Intervenant lors d’une séance de l’Assemblée générale de l’ONU consacrée au véto russe contre un projet américain de résolution Conseil de sécurité sur le Sahara, la Jordanie a exprimé son soutien à la proposition d’autonomie présentée par le Maroc, « qu’elle considère comme une base réaliste pour parvenir à un règlement politique de cette question ».

La Jordanie réaffirme, en outre, sa « position ferme en faveur de la souveraineté du Maroc sur son territoire et de son intégrité territoriale », a ajouté le représentant jordanien.

Même son de cloche chez le représentant de l’Arabie saoudite, qui a exprimé son soutien à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, « en tant que solution conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies ainsi qu’aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale ».

L’Arabie saoudite, a ajouté le diplomate, appuie les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour « parvenir à une solution à ce conflit régional ».

Il a, dans ce cadre, appelé les parties concernées à « faire preuve de sagesse, de réalisme et d’un esprit de compromis », soulignant l’importance du règlement de ce conflit pour la sécurité et à la stabilité dans la région.

LR/MAP