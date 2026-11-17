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Le 71e anniversaire des Trois Glorieuses (les fêtes du Retour, de la Renaissance et de l’Indépendance), célébré du 16 au 18 novembre de Tanger à Lagouira, constitue une occasion pour mettre en avant l’unité nationale et consolider la mobilisation diplomatique et la dynamique de développement, a indiqué le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération.

La Fête de l’Indépendance occupe une place particulière dans l’esprit des Marocains, en raison de sa haute portée symbolique et des significations profondes qu’elle incarne, illustrant le triomphe de la volonté du Trône et du peuple ainsi que leur symbiose indéfectible pour la défense des sacralités religieuses et des constantes nationales, a indiqué le Haut-Commissariat dans un communiqué.

En célébrant cet anniversaire, le Haut-Commissariat rappelle le contexte historique de cet événement majeur, qui constitue une véritable épopée riche en actes héroïques, en enseignements éloquents, en sacrifices immenses et en gloires éternelles, affirme le communiqué, ajoutant que la Révolution du Roi et du Peuple a marqué le déclenchement d’une résistance animée par l’attachement profond au patriotisme sincère et à la citoyenneté positive dans leurs manifestations les plus nobles.

Le Haut-Commissariat a, également, souligné que le rétablissement de la légalité et de la légitimité historiques, incarné par le retour du Héros de la libération et de l’indépendance, a constitué une victoire éclatante et un tournant historique décisif. Cet événement a couronné de gloire les différentes étapes d’une lutte acharnée, multiforme et continue face à la présence coloniale imposée depuis le 30 mars 1912, au cours de laquelle les Marocains ont illustré les plus hautes valeurs de ferveur patriotique, d’engagement et de loyauté, consentant les plus lourds sacrifices pour la grandeur et la dignité de la Patrie ainsi que pour la défense de ses sacralités et de ses constantes.

Le communiqué relève que parmi les hauts faits de la lutte nationale, figure l’action menée par le Mouvement nationaliste dès le début des années 1930, à travers le passage à la lutte politique et à l’action nationale visant essentiellement à éveiller la conscience patriotique, à galvaniser les énergies et à forger les volontés parmi les jeunes générations et au sein de toutes les composantes et couches de la société marocaine.

Le Mouvement national s’est, également, employé à faire connaître la cause marocaine auprès des isntances internationales, ce qui a eu un impact considérable sur la présence étrangère. Face à cette dynamique, les autorités coloniales ont multiplié les mesures arbitraires et les manœuvres hostiles aux idées émancipatrices portées par le Mouvement nationaliste, en concertation et en parfaite harmonie avec le Père de la Nation et Héros de la libération et de l’indépendance, feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu ait Son âme.

Parmi ces manœuvres coloniales, le communiqué cite, notamment, le projet visant à semer la division entre les composantes d’un même peuple, à saper leur unité et à effacer leur identité religieuse et nationale, à travers la promulgation du prétendu « Dahir berbère » le 16 mai 1930. Toutefois, ce dessein discriminatoire a rapidement échoué face à la mobilisation unie des nationalistes et des militants contre la présence coloniale, et à l’attachement indéfectible des Marocains à la religion islamique, à leur identité nationale et à leur unité.

Ainsi, parmi les manifestations majeures de ce combat national, figure la présentation du Manifeste de l’Indépendance aux autorités du Protectorat, le 11 janvier 1944, par une élite de pionniers et de dirigeants du Mouvement national, en concertation et en pleine symbiose avec le Héros de la libération et de l’indépendance, feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu L’ait en Sa sainte miséricorde. Cette initiative a entraîné de violentes représailles des autorités coloniales, marquées par l’arrestation de plusieurs dirigeants et figures du Mouvement nationaliste, ainsi que par la répression brutale des Marocains qui avaient manifesté un enthousiasme patriotique sans précédent et exprimé avec courage et bravoure leur soutien à ce document historique.

Autre jalon majeur de cette lutte nationale fut le voyage historique de l’Unité, effectué à Tanger le 9 avril 1947 par le Père de la Nation et Héros de la libération et de l’indépendance, afin de réaffirmer l’attachement du Maroc, Roi et peuple, à la liberté de la Patrie, à son indépendance, à son intégrité territoriale, à ses fondements identitaires, ainsi qu’à son appartenance à son environnement arabe et islamique.

Ce voyage, poursuit le communiqué, a profondément affecté les relations entre la Résidence générale du Protectorat français et le Palais Royal, exacerbant les tensions, d’autant plus que feu Sa Majesté Mohammed V refusait de céder aux pressions visant principalement à rompre Ses liens avec le Mouvement nationaliste et l’élan libérateur du pays. Son rejet catégorique de tout compromis a conduit à l’aggravation de la crise politique et poussé les autorités de la Résidence générale à ourdir un complot destiné à briser les liens indéfectibles unissant le Souverain à Son peuple.

Les Marocains ont farouchement résisté à cette conspiration, dont les prémices sont apparues dès les premiers jours d’août 1953. Les habitants de Marrakech se sont ainsi dressés, les 14 et 15 août 1953, pour empêcher l’intronisation de Mohamed Ben Arafa.

Parallèlement, le soulèvement d’Oujda a éclaté le 16 août 1953, suivi de celui de Tafoughalt le 17 août de la même année, tandis que les manifestations de protestation et de condamnation de l’acte odieux des forces d’occupation se sont généralisées à travers tout le Royaume. Le 20 août 1953, les autorités de la Résidence générale ont encerclé le Palais Royal avec leurs forces sécuritaires et militaires, sommant feu Sa Majesté Mohammed V d’abdiquer, tout en le menaçant. Le père de la Nation a alors préféré l’exil plutôt que de plier devant la volonté de l’occupant étranger, proclamant avec une foi profonde en Dieu et une conviction inébranlable en la justesse de la cause marocaine qu’Il demeurait le Souverain légitime de la Nation et qu’Il ne trahirait jamais le dépôt sacré que Son peuple fidèle Lui avait confié, faisant de Lui le Sultan légitime et le symbole de la souveraineté et de l’unité nationale.

Face à ces positions patriotiques nobles, assumées avec fermeté, détermination et constance par le Héros de la libération et de l’indépendance, feu Sa Majesté Mohammed V, les autorités de la Résidence générale ont mis à exécution leur odieux complot en L’exilant, le 20 août 1953, en Corse puis à Madagascar, accompagné de Son compagnon de lutte et d’exil, feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu Les ait en Sa sainte miséricorde.

Dès que cette sinistre nouvelle s’est répandue aux quatre coins du Royaume, le peuple marocain s’est soulevé d’un seul élan, laissant éclater sa colère et son indignation face à l’occupation étrangère. Les prémices de l’action armée, de la résistance et du sacrifice se sont alors manifestées à travers la formation de « cellules de fidayine » et d’organisations clandestines, lançant des opérations héroïques contre les figures du colonialisme et ses intérêts. Ce sursaut populaire de la Révolution du Roi et du Peuple a clairement traduit la détermination farouche des Marocains à lutter sans relâche pour le retour de la légalité et de la légitimité historiques.

De l’opération audacieuse menée par le martyr Allal Ben Abdellah le 11 septembre 1953 contre Ben Arafa, aux actions héroïques du martyr Mohamed Zerktouni et de ses compagnons au sein des cellules de la résistance à Casablanca, ainsi qu’aux opérations des résistants et militants dans de nombreuses villes et villages du Maroc, la résistance n’a cessé de s’intensifier à travers des manifestations massives et des soulèvements populaires successifs, notamment ceux d’Oued Zem et des tribus Smaâla et Bni Khirane, ainsi que dans plusieurs régions du Royaume les 19 et 20 août 1955, pour culminer avec le lancement victorieux de l’Armée de libération dans les provinces du Nord du Royaume dans la nuit du 1er au 2 octobre 1955.

L’ardeur de la résistance et du sacrifice ne s’est apaisée qu’avec la réalisation de l’espoir de la Nation marocaine, qui n’est autre que le retour d’exil du Héros de la libération et de l’indépendance et symbole de l’unité nationale, feu Sa Majesté Mohammed V. Élevant l’étendard de la liberté, il prononça sa célèbre citation symbolique « Sortis du petit jihad, nous voilà de retour pour livrer le grand jihad » afin d’édifier le Maroc nouveau et de poursuivre l’épopée du parachèvement de l’intégrité territoriale.

Les opérations de l’Armée de libération se sont, ainsi, poursuivies dans le Sud marocain en 1956 afin d’affranchir les provinces sahariennes du joug de l’occupation espagnole. Le Héros de la libération en a lancé l’appel retentissant lors de Son discours historique à M’hamid El Ghizlane le 25 février 1958, en recevant les délégations des tribus sahraouies, réaffirmant les positions constantes du Maroc et sa pleine mobilisation pour recouvrer son Sahara spolié. Cette dynamique a permis, le 15 avril 1958, la récupération de la région de Tarfaya, marquant le début victorieux du processus de libération des autres parties spoliées du territoire national.

Poursuivant l’œuvre de Son père, le Souverain unificateur, feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait Son âme, a mené le combat pour le parachèvement de l’intégrité territoriale. Sous Son règne fut ainsi récupérée la ville de Sidi Ifni le 30 juin 1969, suivie du recouvrement des provinces du Sud, grâce à la glorieuse Marche Verte lancée le 6 novembre 1975, permettant au drapeau national de flotter dans le ciel de Laâyoune le 28 février 1976, avec le départ du dernier soldat étranger. Le 14 août 1979, le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume s’est poursuivi avec la récupération de la province d’Oued Ed-Dahab, consacrant ainsi l’unité territoriale de Tanger à Lagouira.

La famille du Mouvement nationaliste, de la Résistance et de l’Armée de libération, tout en exprimant sa fierté à l’occasion du 71e anniversaire de l’indépendance du Maroc, évoque avec déférence et salue hautement la teneur du Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le 31 octobre 2025, à la suite de l’adoption de la résolution onusienne n°2797 consacrant l’Initiative marocaine d’autonomie des provinces sahariennes recouvrées, sous souveraineté marocaine, comme base unique et référence exclusive pour toute négociation sur leur avenir.

Il a salué ce tournant historique décisif qui couronne la dynamique diplomatique soutenue et de haut niveau conduite avec sagesse, clairvoyance et vision stratégique par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, consacrant la pertinence de l’approche marocaine de la question du Sahara sur la scène internationale.

À l’instar de l’ensemble des composantes du peuple marocain et de ses forces politiques, syndicales, associatives et de jeunesse, le Haut-Commissariat a réaffirmé sa mobilisation constante, sa vigilance permanente et son engagement indéfectible derrière Sa Majesté le Roi pour la mise en œuvre des mécanismes de l’autonomie dans le cadre de la régionalisation avancée, afin de faire des provinces du Sud une locomotive de développement, de stabilité, de paix et de coopération africaine.

Afin de célébrer cette épopée nationale, le Haut-Commissariat organise, mercredi au siège de l’Espace national de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Rabat, un meeting et un colloque, qui seront marqués par des allocutions, des exposés et des témoignages autour de cet événement historique riche en enseignements, afin d’éclairer les jeunes et les générations montantes sur ses valeurs suprêmes et ses significations profondes, et de promouvoir l’esprit patriotique, la fierté d’appartenance nationale et la citoyenneté positive au service d’un présent prospère et d’un avenir prometteur.

À cette même occasion, un hommage sera rendu à d’anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, en signe de reconnaissance et de gratitude pour leurs services et sacrifices consentis pour la défense de la Religion, de la Patrie et du Trône.

Par ailleurs, diverses activités et manifestations commémoratives seront organisées à travers toutes les régions, préfectures et provinces du Royaume, conclut le communiqué.

LR/MAP