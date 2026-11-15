Phnom Penh | Mme El Mansouri représente SM le Roi au 20e Sommet de la Francophonie

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La Cheffe du gouvernement, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux du 20e Sommet de la Francophonie, ouverts dimanche à Phnom Penh, avec la participation de chefs d’État et de gouvernement des 90 États et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Mme El Mansouri a été accueillie, à son arrivée au Centre international de Congrès et d’Expositions Chroy Changvar, par Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni du Cambodge, la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, ainsi que le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, son épouse, Lok Chumteav Bindit Pich Chanmony.

Présidée par le souverain cambodgien, la cérémonie d’ouverture a été marquée par les allocutions du Premier ministre cambodgien, du président français, Emmanuel Macron, et de la Secrétaire générale de la Francophonie, avant la passation de la présidence du Sommet au Cambodge et l’allocution de Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni.

Placée sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », cette 20e édition entend placer les enjeux de paix et de stabilité au cœur de l’agenda francophone, tout en mettant en avant le rôle du dialogue, de la solidarité et de la coopération multilatérale face aux défis internationaux.

Plus haute instance décisionnelle de la Francophonie, le Sommet constitue également une occasion de dresser un premier bilan de l’action de l’OIF, à un an de l’échéance de sa programmation 2024-2027, d’évaluer les résultats obtenus et d’examiner les orientations stratégiques de la prochaine programmation.

Les travaux devraient déboucher sur l’adoption de la Déclaration de Phnom Penh et de plusieurs résolutions portant sur les priorités de l’organisation. L’élection de la prochaine ou du prochain Secrétaire général de la Francophonie, pour un mandat de quatre ans couvrant la période 2027-2030, figure également à l’ordre du jour, de même que la désignation du pays hôte du 21e Sommet, prévu en 2028.

Réuni tous les deux ans, le Sommet de la Francophonie définit les grandes orientations politiques de l’Organisation, adopte les déclarations et résolutions engageant ses membres et statue sur les demandes d’adhésion à l’OIF.

LR/MAP