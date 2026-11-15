Finale de la Ligue des champions féminine | L’AS FAR championne d’Afrique après sa victoire face à Mamelodi Sundowns (3-1)

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L’AS FAR a remporté la Ligue des champions féminine de la CAF en s’imposant face aux Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns sur le score de 3 buts à 1, dimanche à Ismaïlia, en finale de cette compétition continentale.

L’équipe marocaine a ouvert le score par Imane Touriss à la 23e minute, avant que Mamelodi Sundowns ne remette les pendules à l’heure deux minutes plus tard, grâce à Tholakele (25e).

Hiba Youssoufi a ensuite redonné l’avantage à l’AS FAR à la 37e minute, sur une passe décisive de Ghizlane Chebbak.

Imane Touriss a définitivement scellé la victoire des Marocaines en inscrivant le troisième but à la 77e minute, signant ainsi un doublé et permettant à l’AS FAR de décrocher le titre continental.

LR/MAP