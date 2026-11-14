La Chambre des représentants adopte à la majorité la 1ère partie du Projet de loi de finances 2027

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, lors d’une séance plénière tenue samedi, la première partie du Projet de loi de finances (PLF) n°60.26 au titre de l’année budgétaire 2027.

Cette première partie du PLF, telle qu’amendée et adoptée par la Commission des finances et du développement économique, a recueilli 179 voix favorables, contre 126 voix défavorables, sans aucune abstention.

Les groupes et le groupement de l’opposition ont présenté plusieurs amendements portant notamment sur la suppression de l’exonération permanente des droits à l’importation du bétail et des viandes et la fixation d’une durée limitée pour en bénéficier.

Ces amendements n’ont pas reçu l’aval du gouvernement. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa, a expliqué que la conjoncture actuelle ne permet pas de rétablir ces droits, compte tenu de la diminution du cheptel national, de la persistance du déficit de l’offre et de la hausse des prix, soulignant que les opérations d’importation font l’objet d’un encadrement, d’un suivi et d’une évaluation périodique.

En outre, les amendements proposant d’élargir le champ d’application du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) fixé à 40% aux entreprises des secteurs des télécommunications et du ciment réalisant un bénéfice net annuel égal ou supérieur à 100 millions de dirhams, de relever la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les boissons énergisantes et le sucre, ainsi que d’instaurer des droits de douane progressifs sur les médicaments importés, en fonction du niveau de développement de la production pharmaceutique nationale, n’ont pas été retenus.

La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants avait adopté, jeudi dernier, la première partie du PLF 2027, par 23 voix pour et 17 contre.

LR/MAP