AG-ONU | Les Émirats Arabes Unis, le Qatar et Djibouti réaffirment leur soutien à la marocanité du Sahara

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Le Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine s’est vu réaffirmé par trois pays arabes, mercredi devant l’Assemblée générale des Nations unies, qui y voient la seule base sérieuse, crédible et réaliste pour le règlement définitif du différend artificiel autour du Sahara marocain.

Ces soutiens sont intervenus lors de la deuxième journée de la séance plénière consacrée au veto russe, utilisé le 30 octobre 2026 au Conseil de sécurité contre le projet de résolution américain sur la question du Sahara.

Les Emirats arabes unis ont soutenu les efforts visant à parvenir à une solution politique, fondée sur l’initiative marocaine d’autonomie, « qui préserverait la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc », par le dialogue, le réalisme et le consensus, affirmant que « l’autonomie sous souveraineté marocaine serait la meilleure solution » au différend.

Cette position a trouvé un écho chez la République de Djibouti. Celle-ci tient l’initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc, pour « la seule solution politique à même de conduire à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable » de ce différend.

La délégation djiboutienne a rappelé, dans ce cadre, la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée en 2025, « qui a retenu la proposition marocaine d’autonomie comme base des négociations ».

Djibouti a aussi salué les développements encourageants rapportés par le Secrétaire général dans son dernier rapport sur le Sahara, notamment la reprise des discussions de fond entre les quatre parties après plusieurs années d’interruption.

Pour sa part, l’Etat de Qatar a réitéré sa position constante sur la question du Sahara marocain, « qui s’inscrit dans sa conviction d’un règlement des différends par le dialogue et les voies pacifiques ».

Le Qatar a apporté son soutien aux efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel, Staffan de Mistura, pour parvenir à une solution durable et mutuellement acceptable, “qui garantisse la souveraineté du Royaume frère du Maroc”.

La délégation qatarie voit dans l’Initiative marocaine “une démarche constructive et la base de toute solution réaliste”, tout en saluant “les efforts déployés par le Maroc pour le développement économique et social” dans les provinces sahariennes.

Ces trois pays prolongent la vague de soutiens enregistrée depuis mardi à l’Assemblée générale, où un large soutien a été manifesté pour le plan d’autonomie sous la souveraineté marocaine, confirmant l’élan diplomatique engagé depuis l’adoption de la résolution 2797.

LR/MAP