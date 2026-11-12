AG de l’ONU | Le Panama regrette le non-renouvellement du mandat de la Minurso (M. de Alba)

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Le Panama a exprimé mercredi son regret que le Conseil de sécurité n’ait pas été en mesure de renouveler le mandat de la Minurso en raison du véto russe opposé au projet de résolution américain prévoyant la reconduction du mandat de cette mission onusienne, conformément aux recommandations du Secrétaire général de l’ONU.

Intervenant lors d’une la séance de l’Assemblée générale des Nations Unies, consacrée au veto russe, utilisé le 30 octobre 2026 au Conseil de sécurité, l’ambassadeur du Panama à l’ONU, Eloy Alfaro de Alba, a indiqué que le projet américain, que le Panama a soutenu en tant que membre élu du Conseil de sécurité, cherchait à proposer aux parties concernées une base viable pour les négociations.

Le projet, a ajouté l’ambassadeur panaméen, combinait la proposition marocaine de souveraineté avec des garanties d’autonomie pour les populations du Sahara.

M. de Alba a rappelé que les efforts précédemment déployés pour répondre au principe de l’autodétermination visaient à prendre en considération les aspirations légitimes des populations du Sahara, au moyen de consultations avec les personnes résidant au Sahara, celles vivant dans les camps de Tindouf ainsi qu’avec la diaspora sahraouie déplacée.

S’arrêtant sur le retrait de la Minurso, le diplomate panaméen a souligné la nécessité que celui-ci soit effectué de manière ordonnée, conformément aux procédures des Nations Unies, appelant les parties à apporter leur pleine coopération tout au long de ce processus.

La fin du mandat de la Minurso ne règle pas les questions politiques qui demeurent en suspens, “mais elle marque néanmoins le début d’un nouveau chapitre”, a soutenu M. de Alba.

Le Panama, a-t-il poursuivi, partage l’avis du Secrétaire général selon lequel l’ONU doit poursuivre ses efforts en faveur du dialogue, par l’intermédiaire des bons offices de son Envoyé personnel, Staffan de Mistura.

Il a, en outre, jugé “essentiel” que le Conseil de sécurité continue à soutenir les efforts visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, “afin de mettre définitivement fin à ce conflit qui n’a que trop duré ».

LR/MAP