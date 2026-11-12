COP31| Mme Amina Bouayach appelle à placer les droits de l’Homme au cœur de l’action climatique

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La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a appelé, mardi soir à Antalya, à placer les droits de l’Homme et la justice climatique au cœur des engagements et des politiques internationales de lutte contre les changements climatiques.

S’exprimant lors d’une rencontre internationale tenue en marge de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), Mme Bouayach a souligné que le retard dans la mise en œuvre d’une action climatique efficace a un coût humain, supporté en premier lieu par les populations les plus vulnérables.

Les changements climatiques constituent, a-t-elle relevé, un enjeu majeur de droits de l’Homme affectant notamment les droits à la vie, à l’eau, au logement, à la santé, à un environnement sain et au travail décent. Les femmes et les filles en subissent également les conséquences de manière disproportionnée.

La présidente du CNDH a insisté sur l’impossibilité de parvenir à la justice climatique sans intégrer les droits de l’Homme dans les politiques climatiques. Elle a appelé à passer des engagements à l’action, à garantir la protection des droits, à renforcer la responsabilité des gouvernements et des entreprises, à associer les communautés concernées aux décisions, à réduire les émissions et à orienter les financements consacrés à l’adaptation vers les populations vulnérables.

Intervenant au cours d’un autre événement en sa qualité de présidente de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme (GANHRI), elle a indiqué que l’approche fondée sur les droits humains représente une priorité pour ces institutions dans l’action climatique.

Elle a en outre insisté sur la nécessité d’évaluer les effets des nouvelles technologies sur les droits de l’Homme et de veiller à ce que les transitions technologiques et économiques ne deviennent pas une source de risques ou de discrimination.

Le pavillon du Maroc, mis en place à l’occasion de la COP31, a accueilli une rencontre des responsables et représentants d’institutions nationales des droits de l’Homme (INDH) d’Afrique, d’Europe et d’Asie. Cet évènement a permis des échanges sur les expériences relatives à la protection des populations vulnérables, au droit à un environnement sain, à l’accès à l’eau et aux ressources essentielles, aux déplacements liés au climat ainsi qu’aux répercussions socio-économiques des changements climatiques.

Les participants ont également abordé la contribution de ces institutions au débat international et aux négociations climatiques.

Par ailleurs, lors de ses entretiens avec des responsables onusiens en marge de la COP31, Mme Bouayach a plaidé pour une participation indépendante des INDH aux négociations climatiques. Elle a appelé les Nations Unies à mettre en place un mécanisme spécifique d’enregistrement et d’accréditation leur permettant de prendre part aux COP en leur propre nom, afin de présenter leurs recommandations sur les effets des changements climatiques sur les droits de l’Homme.

Elle a aussi rappelé les efforts de la GANHRI pour renforcer les capacités et la coordination de ces institutions, particulièrement à travers son groupe de travail sur les changements climatiques, le lancement d’un outil de suivi du droit à un environnement sain et l’élaboration de lignes directrices sur les législations climatiques.

LR/MAP