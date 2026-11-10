Entretien à Rabat entre M. Nasser Bourita et son homologue sierra-léonais M. Swaray

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Sierra Leone, Mohamed Rahman Swaray, en visite de travail dans le Royaume (09-10 novembre), la première depuis sa nomination en août dernier.

Au cours de cette entrevue, les deux ministres ont passé en revue l’ensemble des volets de la coopération bilatérale et salué le niveau exemplaire des relations d’amitié, de respect mutuel et de solidarité unissant les deux pays, ainsi que la volonté partagée de les hisser au rang de partenariat stratégique, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République de Sierra Leone, M. Julius Maada Bio.

Réaffirmant leur engagement commun à approfondir, élargir et diversifier la coopération bilatérale, les deux ministres ont procédé, à cette occasion, à la signature d’un communiqué conjoint ainsi que d’une Feuille de route structurée, ambitieuse et orientée vers l’action pour la période 2027-2029, qui vise à donner un nouvel élan et une plus grande cohérence à la coopération entre les deux pays.

Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération dans plusieurs secteurs clés, notamment le commerce, l’agriculture, l’économie bleue, les engrais, l’investissement, la gestion de l’eau, la pêche, les mines, les échanges culturels et le renforcement des capacités, considérés comme des piliers importants de la stratégie de développement de la Sierra Leone.

Les deux ministres sont convenus d’accélérer la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays dans différents domaines, afin de donner une impulsion significative à la dynamique que connaissent les relations bilatérales.

Ils ont également convenu de la tenue, au cours de 2027, de la 4e session de la Commission mixte de coopération maroco-sierra-léonaise.

LR/MAP