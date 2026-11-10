La République de Sierra Leone salue les Initiatives Royales pour l’émergence et le développement de l’Afrique

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Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Sierra Leone, M. Mohamed Rahman Swaray, a salué, mardi à Rabat, les initiatives stratégiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Lors de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, le Chef de la diplomatie sierra-léonaise a mis l’accent sur l’Initiative des États africains de l’Atlantique et l’Initiative Royale visant à améliorer l’accès des pays du Sahel à l’océan atlantique, lesquelles visent, selon lui, à renforcer l’intégration régionale, à promouvoir la connectivité et à favoriser le développement durable dans un cadre de stabilité, de prospérité partagée et de solidarité active.

Swaray a, par ailleurs, souligné l’importance stratégique du projet de gazoduc Afrique-Atlantique, mettant en avant son rôle central dans la promotion de l’intégration économique régionale ainsi que ses avantages en faveur des nations concernées, y compris la République de Sierra Leone.

Dans le même sillage, les deux ministres se sont félicités de la signature de l’accord intergouvernemental (AIG) lors de la session ordinaire de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Freetown en juillet 2026, soulignant que ce mégaprojet constituera un catalyseur majeur pour libérer le potentiel industriel de la région et réduire efficacement son déficit énergétique.

Pour sa part, la partie marocaine a salué le succès remarquable de la présidence de la Sierra Leone de la CEDEAO, en mettant en avant ses réalisations très positives.

Il s’agit notamment du rétablissement de l’ordre constitutionnel, de la consolidation de la démocratie, de la revitalisation de la coopération régionale en matière de sécurité, ainsi que de l’accélération de l’intégration économique et du renforcement de la crédibilité institutionnelle.

LR/MAP