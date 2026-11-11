Sahara marocain | Un large soutien à l’ONU à la dynamique royale pour un règlement définitif

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Le débat de l’Assemblée Générale de l’ONU, tenu mardi suite au véto opposé le 30 octobre 2026 au Conseil de Sécurité au renouvellement du mandat de la Minurso, a été marqué par un large soutien de 18 pays d’Afrique, d’Europe et des Amériques, qui ont salué la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, en faveur du règlement définitif de la Question du Sahara Marocain, dans le cadre de l’Initiative Marocaine d’Autonomie.

Intervenant à cette occasion, la Guinée Équatoriale a rappelé l’engagement de Sa Majesté le Roi à maintenir le cessez-le-feu et à coopérer pleinement avec les Nations Unies durant le retrait de la Minurso. Elle a vu dans l’Initiative Marocaine d’Autonomie « une étape concrète » du processus politique.

Abondant dans le même sens, la Côte d’Ivoire a salué l’attachement du Royaume au cessez-le-feu, affirmé par ses plus hautes autorités les 30 octobre et 4 novembre, ainsi que son engagement à assurer un retrait ordonné, digne et respectueux de la Minurso. Elle a exhorté l’ensemble des parties à « adhérer à cette dynamique », relevant que le Plan d’Autonomie, soutenu par 130 États, constitue « une proposition sérieuse et crédible ».

La délégation ivoirienne a également mis en avant les efforts du Maroc en matière de développement économique et social et de protection des droits de l’Homme, notamment à travers les Commissions régionales de Laâyoune et Dakhla.

De son côté, le Bahreïn, s’exprimant au nom des États membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), a réitéré la position ferme du CCG en faveur de l’Initiative Marocaine d’Autonomie en tant que solution à la question du Sahara Marocain, et a noté que la résolution 2797 a marqué une étape importante vers un règlement réaliste et pragmatique.

À titre national, le Bahreïn a salué l’attachement constant du Royaume au cessez-le-feu et son engagement à faciliter le retrait ordonné de la Minurso, dans le plein respect de ses privilèges et immunités. Réitérant son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc, et se félicitant de « la dynamique diplomatique croissante » en faveur de ce règlement.

Pour sa part, la Guinée-Bissau a estimé que la résolution 2797 a « posé les bases de la solution : l’Initiative Marocaine d’Autonomie ». Elle a appelé à inscrire le règlement définitif de ce différend régional « dans le seul cadre de l’autonomie sous souveraineté marocaine ».

La délégation bissau-guinéenne a également relevé la pleine participation des habitants et représentants de la région aux élections législatives du 23 septembre 2026, et salué l’engagement du Royaume en faveur d’un retrait ordonné et digne de la Mission onusienne. Elle a aussi appelé les autres parties à s’abstenir de tout acte de violence ou de provocation.

Les États-Unis, porte-plume du projet de résolution, ont rappelé que la résolution « historique » 2797 a établi le Plan Marocain d’Autonomie comme base des négociations. Ils ont évoqué les trois cycles de pourparlers de haut niveau tenus, cette année, à Madrid et à Washington, en présence de l’Algérie et de la Mauritanie.

Les Etats-Unis ont également accueilli avec satisfaction l’engagement du Maroc à maintenir le cessez-le-feu, appelant le « polisario » à faire de même.

La France a, quant à elle, affirmé que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent « dans le cadre de la souveraineté marocaine », et que le Plan Marocain d’Autonomie constitue « la voie » vers une solution politique juste, durable, négociée et mutuellement acceptable, qualifiant la résolution 2797 de « tournant décisif ».

Le Royaume Uni continue de considérer le Plan Marocain d’Autonomie comme « la base la plus crédible, viable et pragmatique » pour un règlement durable.

Le Portugal y a vu « l’option la plus sérieuse, crédible et constructive », appelant à poursuivre « sans délai » la dynamique politique engagée cette année.

Pour sa part, le Guatemala a plaidé pour une solution fondée sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume, et réitéré son appui à l’Initiative Marocaine d’Autonomie « sérieuse, crédible et réaliste ». Il a estimé que la dynamique politique créée autour de cette initiative ne saurait être compromise par les difficultés rencontrées au Conseil.

La délégation guatémaltèque s’est, par ailleurs, réjouie de l’attachement du Maroc au cessez-le-feu et de la poursuite de sa coopération avec les Nations Unies.

Madagascar a, pour sa part, exprimé son soutien à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, ainsi qu’au Plan Marocain d’Autonomie, tel que prévu par la résolution 2797.

De son côté, la Sierra Leone a qualifié l’Initiative Marocaine d’Autonomie de « cadre le plus crédible, réaliste et viable », et salué l’engagement exprimé par Rabat en faveur d’un retrait ordonné de la Minurso.

Prenant la parole, les Comores ont rappelé que la résolution 2797 a fait de la proposition marocaine d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté du Royaume, la « seule base de négociations », et appelé les « quatre parties » à reprendre un dialogue constructif. La délégation comorienne a également salué les engagements de coopération du Maroc en vue d’un retrait ordonné, sûr et digne du personnel de la Minurso.

La Gambie a, en outre, réitéré son soutien à la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara. Elle a souligné que le Plan Marocain d’Autonomie constitue « la seule base réaliste, crédible et durable » de négociation, encourageant toutes les parties à s’engager de bonne foi sur cette base.

Pour l’Équateur, le Plan Marocain d’Autonomie constitue « la seule solution sérieuse, crédible et réaliste », exhortant les parties et les pays voisins à agir de manière responsable et dans un esprit constructif.

Ce débat se poursuivra mercredi avec la participation de 31 délégations, qui s’exprimeront devant l’Assemblée, illustrant ainsi l’intérêt soutenu que la communauté internationale porte à la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, en faveur d’un règlement définitif de ce différend régional, dans le cadre de l’Initiative Marocaine d’Autonomie.

LR/MAP