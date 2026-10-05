OMPIC | Plus de 60.900 entreprises créées au Maroc au cours des sept premiers mois de 2026

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Le nombre d’entreprises créées au Maroc s’est établi à 60.908 unités au terme des sept premiers mois de 2026, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ces entreprises se répartissent sur les personnes morales (45.898 unités) et les personnes physiques (15.010 unités), précise l’OMPIC dans un communiqué.

S’agissant des formes juridiques, la Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (SARL AU) demeure la structure la plus adoptée par les créateurs d’entreprises personnes morales, avec une part de 65% des immatriculations. Elle est suivie par la Société à Responsabilité Limitée (SARL) qui représente 33,9%.

Sur le plan territorial, la région de Casablanca-Settat se classe en tête en concentrant 39,3% des créations d’entreprises personnes morales, devançant les régions de Rabat-Salé-Kénitra (14,5%), Marrakech-Safi (12,3%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,8%). À elles seules, ces quatre régions regroupent 76,9% des créations d’entreprises personnes morales au niveau national.

Concernant les secteurs d’activités, les entreprises personnes morales nouvellement créées exercent principalement dans le commerce (27,22%), suivi du BTP (Bâtiment et travaux publics) et activités Immobilières (25,28%), des services divers (20,03%), du transport (7,63%) et de l’industrie (6,3%).

Pour ce qui est des entreprises individuelles (personnes physiques), la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima arrive en première position avec 20,6% des immatriculations, suivie de Casablanca-Settat (13,2%) et de Rabat-Salé-Kénitra (10,7%).

Par ailleurs, 77.883 noms commerciaux (certificats négatifs) ont été délivrés par l’OMPIC durant la période allant de janvier à juillet 2026.

LR/MAP