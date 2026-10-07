Maroc | Lancement de la 8ème édition du Marrakech Airshow (MAS) 2026

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Le coup d’envoi de la 8è édition de Marrakech Airshow a été donné, mercredi à la base aérienne des Forces Armées Royales à Marrakech, avec la participation de près de 200 exposants représentant 27 pays dans les domaines de l’aéronautique, de la défense et de l’espace.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Marrakech Air show 2026, qui se poursuit jusqu’au 10 octobre courant, est organisé par l’Association des Salons du Spatial, de l’Aéronautique et de la Défense (ASSAD), en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère du Transport et de la Logistique, l’Administration de la Défense Nationale, les Forces Armées Royales et la Gendarmerie Royale, ainsi qu’avec le soutien de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), de l’Office National des Aéroports (ONDA), de la Royal Air Maroc (RAM) et de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

La cérémonie d’ouverture de cette édition, qui connait la participation du gotha mondial de l’industrie de l’aéronautique et de la défense, a été marquée par la présence notamment du ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, du Général de Division Issa Saif Bin Ablan Al Mazrouei, Chef d’Etat-Major des Forces Armées des Émirats Arabes Unis, de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Maroc, Duke Buchan III, ainsi que du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Khatib El Hebil, en plus d’autres personnalités civiles et militaires.

Le Marrakech Airshow, qui franchit cette année, un nouveau cap stratégique, connaît également la participation de plusieurs délégations officielles étrangères de haut niveau, composées de ministres, de chefs d’état-major ainsi que de hauts responsables civils et militaires.

Cette édition est aussi marquée par une forte participation des Émirats Arabes Unis, partenaire stratégique du Salon, à travers une importante délégation officielle et une forte présence d’acteurs émiratis de l’aéronautique et de la défense.

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture, le Président de l’Association des Salons du Spatial, de l’Aéronautique et de la Défense (ASSAD), Taoufiq Moucharraf, a souligné que « grâce à la Vision Clairvoyante et au Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a su bâtir une industrie aéronautique compétitive, intégrée et résolument tournée vers l’avenir ».

« Cette 8ème édition du Marrakech Airshow met en lumière ce chemin parcouru par le Royaume et son rayonnement international. Par sa dimension et la qualité des acteurs qu’il réunit, ce salon est à la fois une vitrine des innovations technologiques qui façonnent l’avenir du secteur et un levier au service des ambitions du Maroc en matière de montée en gamme de son industrie aéronautique et de développement de sa Base industrielle et technologique de défense », a-t-il ajouté.

Des leaders planétaires tels que Lockheed Martin, L3Harris Technologies, Airbus, Boeing, Safran, Thales, Embraer, RTX Corporation, IAI, Elbit Systems, Tata Advanced Systems et Harmattan AI, exposent à ce salon, aux côtés des fleurons marocains.

Cette présence massive témoigne de l’engouement que suscite le Marrakech Airshow, qui s’affirme, au fil des éditions, comme une plateforme privilégiée d’échanges, de rencontres et d’opportunités d’affaires pour les acteurs du secteur.

Fidèle à son objectif, ce salon sera l’occasion de mettre en exergue le chemin parcouru par l’industrie aéronautique marocaine et la diversification de ses segments.

Le Maroc s’affirme comme une plateforme de solutions technologiques à forte valeur ajoutée : ingénierie, maintenance, électronique embarquée, numérique, recherche et développement enrichissent désormais les capacités de l’écosystème et lui permettent de se positionner sur des maillons toujours plus stratégiques de la chaîne de valeur aéronautique.

Porté par un capital humain d’excellence (ingénieurs, techniciens et jeunes talents), le Maroc s’impose comme un partenaire industriel fiable et parfaitement intégré aux chaînes de valeur mondiales.

L’édition 2026 proposera en outre un programme aérien et une exposition statique d’envergure, réunissant une sélection d’aéronefs et de plateformes de dernière génération.

Démonstrations en vol, présentations aériennes et exposition d’appareils permettront aux visiteurs et aux professionnels de découvrir les avancées technologiques, les performances et les savoir-faire qui portent les évolutions de l’aéronautique d’aujourd’hui et de demain.

Le Salon, qui constitue une vitrine des innovations et des technologies du secteur et un carrefour des talents et compétences industriels, offre aussi un programme riche en panels stratégiques, rencontres professionnelles et échanges de haut niveau, consacrés aux enjeux et aux transformations du secteur.

Souveraineté industrielle, résilience et sécurisation des chaînes de valeur, digitalisation, systèmes complexes et développement des compétences seront au cœur des discussions.

Marrakech Airshow 2026 constitue ainsi une plateforme privilégiée de dialogue et de mise en relation entre industriels, donneurs d’ordre, décideurs et partenaires internationaux, favorisant l’émergence de nouvelles opportunités d’affaires, de partenariats industriels et de coopérations technologiques.

LR/MAP