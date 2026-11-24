Maroc-Madagascar | Examen des moyens de renforcer la coopération dans le domaine des travaux publics

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Le ministre de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts, Nizar Baraka a eu des entretiens, mardi à Rabat, avec le ministre des Travaux publics de la République de Madagascar, Sambilason Richard Rafefimanana, axés sur le développement de la coopération bilatérale dans le domaine des travaux publics.

Lors de ces entretiens, les deux ministres ont abordé les divers moyens de renforcer la coopération technique, notamment en matière de contrôle des ouvrages d’art et de sécurisation des routes et des ponts.

À cette occasion, les deux responsables ont exprimé leur volonté de développer le partage d’expériences et d’approfondir les échanges scientifiques et techniques entre les deux pays.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, M. Baraka a souligné que cette entrevue constitue une occasion pour renforcer la coopération bilatérale, à travers la signature d’un accord de coopération et une feuille de route qui est en cours de finalisation.

Cette feuille de route, a-t-il poursuivi, vise essentiellement à mettre l’accent sur l’appui en matière de ponts et ouvrages d’art et à développer tout ce qui a trait aux routes et à leur maintenance, plus particulièrement les voies express.

Elle a, également, pour objectif de partager les expériences sur l’impact des changements climatiques sur les réseaux routiers, ainsi que tout ce qui a trait au pesage au niveau des routes pour pouvoir assurer une meilleure maintenance.

Les entretiens ont, par ailleurs, porté sur le partage d’expérience au niveau des autoroutes, a souligné M. Baraka, relevant que dans ce sens, une visite technique est programmée pour la délégation malgache à l’autoroute continentale Rabat-Casablanca.

De son côté, M. Rafefimanana a indiqué, dans une déclaration similaire, que les entretiens ont été l’occasion d’examiner divers projets et de mettre en place une feuille de route de coopération bilatérale.

LR/MAP