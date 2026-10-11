Chili | Les avancées du Maroc en matière de développement et de droits des femmes mises en avant à Valdivia

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Les avancées réalisées par le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, en matière de développement économique et social, particulièrement dans la promotion des droits des femmes, ont été mises en lumière lors d’une conférence samedi à Valdivia, dans le sud du Chili.

Lors de cette rencontre sous le thème « Le Maroc face au monde : culture, développement et diplomatie », l’ambassadeure du Royaume au Chili, Kenza El Ghali, a retracé les grandes étapes du processus de modernisation du Royaume, marqué par des réformes institutionnelles et sociales, une diversification de l’économie et une ouverture accrue sur le monde, tout en préservant son identité culturelle.

Une place particulière a été réservée aux progrès accomplis en faveur des droits des femmes, notamment à travers la réforme du Code de la famille en 2004, la consécration du principe d’égalité dans la Constitution de 2011 et la participation croissante des femmes à la vie publique.

À cet égard, Mme El Ghali a évoqué le processus de révision du Code de la famille, engagé sous le leadership du Souverain, en soulignant les efforts visant à consolider les acquis et à favoriser une présence accrue des femmes dans les sphères de décision, notamment dans la diplomatie, la justice et l’économie.

Sur le volet économique, l’ambassadeure a mis en exergue l’essor des industries automobile et aéronautique, le développement des énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures stratégiques, notamment le complexe portuaire Tanger Med et la ligne ferroviaire à grande vitesse Al Boraq, qui contribuent au rayonnement économique du Royaume et à son ouverture sur les marchés internationaux.

Abordant la dimension africaine de la politique étrangère marocaine, la diplomate marocaine a souligné la place centrale de la coopération Sud-Sud et des partenariats au service du développement partagé, évoquant notamment l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.

Cette volonté de renforcer les passerelles entre les territoires s’est également illustrée par la présentation d’un projet de jumelage entre la région marocaine de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et la région chilienne de Los Ríos, destiné à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération décentralisée.

Fondée sur les complémentarités des deux régions, cette initiative prévoit d’explorer des possibilités de collaboration dans l’agriculture, l’agro-industrie, la gestion durable des ressources hydriques, la recherche scientifique, l’innovation et le tourisme, ainsi que de favoriser les échanges universitaires, a-t-elle expliqué.

Auparavant, Mme El Ghali avait pris part à une rencontre officielle avec le corps diplomatique à la Casa Prochelle, à Valdivia, où elle a souligné l’importance du dialogue et de la coopération internationale pour rapprocher les peuples et renforcer les liens entre les territoires.

S’adressant aux autorités de la région de Los Ríos et aux délégations étrangères présentes, elle a mis l’accent sur la nécessité de multiplier les échanges et de promouvoir des partenariats porteurs d’opportunités.

Ces activités se sont déroulées dans le cadre de la 5e édition de la rencontre internationale « De Los Ríos al Mundo », organisée au Centre des foires du Parque Saval, à Valdivia, avec la participation de représentants de 22 pays et de plus de 200 exposants nationaux et internationaux.

LR/MAP