Finale CAN 2025 | La FRMF déterminée à engager toutes les voies de recours juridiques pour contester la décision du TAS

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La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a affirmé, mardi, sa détermination à engager l’ensemble des voies de recours juridiques disponibles afin de contester la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), rendue ce même jour à Lausanne, concernant le recours introduit par la Fédération sénégalaise de football contre la décision du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), relative à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Dans un communiqué, la FRMF a indiqué “avoir pris connaissance de la décision du TAS”, tout en “exprimant son étonnement et sa protestation face au fait que sa requête n’ait pas été prise en considération”.

Celle-ci portait sur la nécessité de tirer les conséquences juridiques qui s’imposent des pratiques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de la procédure arbitrale, notamment les faits établis concernant l’existence d’un échange entre l’arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football, 48 heures avant le prononcé de la décision, ajoute la même source.

La FRMF a, également, regretté que la décision n’a pas pris en considération l’orientation récemment consacrée tant par l’International Football Association Board (IFAB), l’instance internationale chargée des lois du jeu, que par la Fédération internationale de football association (FIFA), concernant le fait pour les joueurs de quitter le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, ainsi que les responsabilités et sanctions disciplinaires qui en découlent.

En conséquence, la FRMF “a réaffirmé sa détermination à engager l’ensemble des voies de recours juridiques disponibles afin de contester la décision du Tribunal arbitral du sport”, conclut le communiqué.

LR/MAP