Marrakech Airshow | Participation active du Ministère du Transport et de la Logistique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministère du Transport et de la Logistique participe activement à la 8è édition du Marrakech Airshow, qui s’est ouverte mercredi à la base aérienne des Forces Armées Royales à Marrakech, à travers une présence consacrée à la présentation des principales orientations et perspectives du secteur du transport aérien et des infrastructures aéroportuaires au Maroc.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de l’implication du ministère dans cette manifestation internationale, qui constitue un espace privilégié d’échange et de dialogue entre les différents acteurs de l’aéronautique, du transport aérien et des secteurs connexes, ainsi qu’une occasion de mettre en lumière les évolutions que connaît le secteur au Maroc.

Elle reflète également l’importance accordée par le ministère au développement du transport aérien et à l’accompagnement des transformations que connaît le secteur, notamment à travers le développement des infrastructures aéroportuaires et le renforcement de la connectivité aérienne du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de l’Aviation civile au ministère du Transport et de la Logistique, Tarik Talibi, a souligné que la participation du ministère à ce salon s’inscrit dans la continuité de sa présence aux différentes éditions de cet événement, qui constitue un rendez-vous important pour les professionnels et les acteurs du secteur aérien.

Il a relevé que cette édition intervient dans un contexte marqué par une dynamique d’investissement et de développement du transport aérien et des infrastructures aéroportuaires au Maroc, mettant en avant les perspectives importantes qui se dessinent pour accompagner la croissance du trafic aérien et répondre aux besoins futurs en matière de mobilité.

Dans ce sens, il a rappelé l’objectif fixé pour porter, à l’horizon 2030, la capacité des infrastructures aéroportuaires du Royaume à environ 90 millions de passagers par an, dans le cadre des efforts visant à accompagner le développement du transport aérien national.

S’agissant de la Royal Air Maroc, il a indiqué que la compagnie nationale poursuit son développement dans le cadre d’un contrat-programme avec l’État, avec l’ambition d’atteindre une flotte de 200 appareils à l’horizon 2037.

Il a, par ailleurs, fait savoir que ledit ministère, œuvre continuellement à l’ouverture de l’espace aérien avec les différents pays, en vue de renforcer la connectivité aérienne, de favoriser la mobilité des personnes et de faciliter le transport des marchandises entre le Maroc et ses partenaires.

Cette démarche vise à assurer une connectivité aérienne efficace et adaptée aux besoins des voyageurs et des échanges économiques, tout en consolidant les liaisons du Royaume avec les différents espaces internationaux.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Marrakech Airshow 2026, qui se poursuit jusqu’au 10 octobre courant, est organisé par l’Association des Salons du Spatial, de l’Aéronautique et de la Défense (ASSAD), en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère du Transport et de la Logistique, l’Administration de la Défense Nationale, les Forces Armées Royales et la Gendarmerie Royale, ainsi qu’avec le soutien de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), de l’Office National des Aéroports (ONDA), de la Royal Air Maroc (RAM) et de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

Démonstrations en vol, présentations aériennes et exposition d’appareils permettront aux visiteurs et aux professionnels de découvrir les avancées technologiques, les performances et les savoir-faire qui portent les évolutions de l’aéronautique d’aujourd’hui et de demain.

LR/MAP