Bank of Africa, partenaire engagé en faveur du développement des TPE au Maroc

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Bank of Africa (BOA) a réaffirmé son engagement en faveur du développement du tissu entrepreneurial marocain et de la dynamique économique du Royaume à travers sa participation au Forum “Entrepreneurs en Mouvement : Transformer les priorités en actions” organisé, samedi dernier à Casablanca, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’initiative de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

À travers cette participation, Bank of Africa confirme son rôle d’acteur majeur de l’accompagnement des entreprises, en contribuant activement au dialogue entre les institutions financières, les pouvoirs publics et les acteurs économiques, indique un communiqué du groupe.

Cette présence traduit sa volonté de renforcer les synergies avec l’écosystème entrepreneurial et de contribuer aux réflexions portant sur les enjeux de financement, de compétitivité et de transformation des entreprises nationales.

La banque a pris notamment part à la session thématique “TPME : le financement est-il vraiment le problème ?”. Cette rencontre a été l’occasion de partager son expertise et de contribuer aux échanges sur les défis auxquels font face les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), en abordant leurs besoins au-delà du seul accès au crédit, notamment en matière d’accompagnement, de structuration et de développement.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de BOA de proposer des solutions adaptées aux réalités des entreprises et de soutenir durablement leur croissance en facilitant leur accès aux solutions de financement et d’accompagnement, en renforçant leur résilience et en favorisant leur contribution au développement économique du Royaume.

LR/MAP