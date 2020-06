Mission Apollo 212 | La comédie reprend les répétitions à partir du 15 juillet

Partager Facebook

Les équipes de la nouvelle comédie “Mission Apollo 212” reprennent les répétitions à partir du 15 juillet, dans le plein respect des mesures de protection sanitaire, en vue d’une tournée nationale dès la réouverture des salles de spectacle fermées en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

La première représentation de “Mission Apollo 212” était prévue en début juin, mais compte tenu de la crise sanitaire due au Coronavirus, les répétitions se sont évidemment mis à l’arrêt durant cette période de confinement, précise un communiqué de CastQuête Entertainment, la société productrice de la pièce théâtrale comédie, précisant que toutes les équipes se remettent sur les planches pour poursuivre les répétitions, afin d’être prêts dès la réouverture des salles de spectacle.

Dans le but de préserver la santé et la sécurité des comédiens et des équipes techniques, un dispositif de mesures sanitaires sera mis en place pour la reprise des activités, en collaboration de divers experts et professionnels, pour contribuer à stopper la propagation de la Covid-19, poursuit la même source.

“Toute l’équipe est motivée pour se remettre en marche, en attendant la réouverture des salles. Nous avons mis en place un guide pratique avec des règles et des mesures qui nous semblent les plus adéquates, même si elles sont pour certains contraignantes et augmentent les coûts de production, mais elles seront indispensables pour pouvoir exercer notre activité dans un environnement sain et sécurisé. Notre objectif est de contribuer à la relance de l’activité économique et culturelle de notre pays”, a affirmé le producteur et le réalisateur de la pièce théâtrale Nabil Jebbari, cité par le communiqué.

Dépistage obligatoire, distanciation entre les comédiens sur scènes, port de masques et visières pour les équipes, marquages au sol pour séparer les accès entrée / sortie de la scène, restauration dans un respect strict de l’hygiène, distributeurs de gel hydro-alcoolique par zone… le guide sanitaire a été établi en prenant en considération les besoins de chaque équipe et selon les zones (Salle, scène, régie, loges…), sont autant de mesures évoquées.

Comédie hilarante, “Mission Apollo 212” qui regroupe des artistes marocains, notamment Mouhcine Malzi, Bachir Ouakine, Mohamed Bassou, Jalila Talemsi et Fattah El Gharbaoui, raconte les aventures de l’équipe de l’agence spatiale marocaine “CASA – Centre Aéronautique Spatial Administratif “, que l’ambition d’aller sur la planète Mars a réuni pour effectuer le tout premier vol spatial marocain : la Mission Apollo 212.

La conquête spatiale est dirigée par une équipe très spéciale, regroupant cinq protagonistes talentueux: le docteur Memet Haykel (Mouhcine Malzi), scientifique et commandant de la mission, Oustad Nadari (Bachir Ouakine), directeur de l’agence spatiale, Moussa Karbal (Mohamed Bassou) et Kamar Soufiani (Jalila Talemsi), lui ancien mécanicien et elle hacker qui se reconvertissent en astronautes, et Chamseddine El Karnoubi (Fattah El Gharbaoui), chauffeur de grand taxi de Casa, qui rejoint aussi l’équipe comme astronaute.

Malgré leurs différences et différends, les personnages partagent un point commun : l’amour de la patrie et la volonté d’apprendre et de réussir la ” Mission Apollo 212″. Une volonté traduite dans cette pièce par des situations hilarantes.

La troupe théâtrale compte parcourir plusieurs villes du Royaume : Casablanca, Kenitra, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, Agadir, Tétouan, Tanger, Meknès, Mohammedia, Oujda, mais aussi Dakar et Abidjan.

“Mission Apollo 212″est une création qui a pour ambition d’être la première en son genre dans le secteur du divertissement et de l’industrie du spectacle au Maroc. Le concept de la pièce de théâtre, qui sera en tournée nationale, africaine et internationale, sera aussi décliné en plusieurs formats, notamment : Une série originale pour la TV : de 2 saisons, 30 épisodes chacune, Un film : Un long-métrage, Un album musical et Une exposition ludique et éducative pour enfants autour de l’exploration de l’espace sous le nom de ” Apollo 212 Expo”, conclut le communiqué.

